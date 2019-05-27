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Информация о массовом побеге заключенных из колонии в Одессе не подтвердилась

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Информация о массовом побеге заключенных из колонии в Одессе не подтвердилась

Одесса, 27 мая. Информация о массовом побеге заключенных из одесской исправительной колонии №51 не подтвердилась, об этом сообщает издание «Думская».

«Погибших нет, информация о побеге и захвате заложников оказалась ложной, сейчас внутри работает спецназ», — пишет издание.

Информация о массовом побеге заключенных из колонии в Одессе не подтвердилась

Издание ведет прямую трансляцию с места событий. По предварительным данным, по факту инцидента в колонии открыто уголовное дело по статье о «действиях, дезорганизующих работу учреждений исполнения наказаний».

Также «Думская» сообщила, что инцидент зрел в колонии несколько дней. Несколько дней назад заключенные ранили сотрудника, который отвечает за длительные свидания. После этого свидания были прекращены.  

Ранее издание сообщило, что в здании ИК №51 вспыхнул пожар, за которым последовал массовый побег заключенных. Кроме того, портал «Таймер» сообщал о стычках заключенных с полицией.

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Автор: Сергей Петров
Источник: "Думская"
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