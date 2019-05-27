Белоголовцев прокомментировал развод Виторгана и Собчак

Москва, 27 мая. Сергей Белоголовцев прокомментировал развод Максима Виторгана и телеведущей Ксенией Собчак. Известный комик уверен, что Виторган никогда не гнался за хайпом и, с его стороны, брак с Ксенией Собчак — это был абсолютно искренний шаг.

«Очень многие говорят, что все это было ради пиара. И свадьба была ради пиара и развод. Но это вообще не про этих людей. Не про Макса точно, он в этом смысле никогда не гонится за хайпом. Оно само так получается, настолько он интересно себя ведет, что вокруг него все время какой-то водоворот», — рассказал актер в своем интервью для канала «МИР24».

О разводе популярной телеведущей с Максимом Виторганом стало известно в марте этого года. В эфире «Первого канала» Собчак рассказала, что они с мужем давно не живут вместе. Она тогда заявила, что женщина имеет право жить и спать с тем, с кем хочет. Слухи о романе с режиссером Константином Богомоловым журналистка при этом оставила без комментариев.

Однако распри между экс-супругами не утихают до сих пор. Так, на прошлой неделе пара публично повздорила в Instagram на тему мести. Собчак заявила, что добрый человек не может умышленно совершать плохие поступки в отношении других людей. На это Виторган парировал, что, следуя логике Собчак, «можно воротить что угодно», если повторять, что поступок был совершен «не специально».