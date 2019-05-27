Коломойский рассказал, как украинские олигархи поддержали Зеленского

Киев, 27 мая. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что во время президентской кампании в стране все местные олигархи поддерживали кандидатуру Владимира Зеленского.

Коломойский подчеркнул, что на выборах у Зеленского была масштабная поддержка со стороны олигархов. При этом, уточнил он, никакого сговора не было, однако «в душе» абсолютно все бизнесмены хотели, чтобы к власти пришел Зеленский.

К сторонникам шоумена он причислил Рината Ахметова, который связан с «Оппозиционным блоком». Предприниматель якобы прогнозировал победу актера на выборах еще в 2016 году после выхода сериала «Слуга народа». Коломойский при этом заметил, что на тот момент Зеленский еще не заявлял о своих президентских амбициях, пишет РИА Новости.

«Очень многие, [Дмитрий] Фирташ, например, свою позицию никогда публично не выражал», — назвал еще одну фамилию Коломойский в беседе с «Украинской правдой».

Напомним, во втором туре президентских выборов на Украине, который прошел 21 апреля, победил Владимир Зеленский. Его главным соперником стал бывший президент Украины Петр Порошенко. Шоумен получил рекордный для страны уровень поддержки — 73% голосов.

24 мая новый президент Украины Зеленский отменил указы Порошенко о кадровых перестановках в стране. В частности, ранее уволенный член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко был восстановлен в должности.

В это же время Зеленский назначил главой своей администрации юриста Андрея Богдана, которого на Украине называют личным адвокатом Коломойского. Это назначение вызвало критику со стороны общественности.