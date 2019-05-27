Лавров раскритиковал США за советы Гуайдо на переговорах по Венесуэле

Москва, 27 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал США, которые дают советы лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо на переговорах с правительством страны.

Лавров напомнил, что Москва неоднократно отмечала необходимость переговоров между представителями правительства легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции страны. В рамках так называемого «механизма Монтевидео» было предложено провести переговоры между сторонами кризиса без предварительных условий. Мадуро поддержал инициативу, однако Гуайдо ее категорически отверг.

Российский министр пояснил, что до сих пор лидер венесуэльской оппозиции действовал в русле логики США, «которые считают, что говорить с правительством можно только о сроках и об условиях отставки действующего президента». Он отметил, что такое поведение Вашингтона является примером неуважения американцев к Гуайдо, к жителям Венесуэлы и ко всей Латинской Америке в целом.

«Если господин Гуайдо посылает своих представителей в Осло на переговоры, ну так дайте хотя бы этим переговорам состояться, — заметил глава внешнеполитического ведомства России. — Не берите на себя роль представителей администрации, решающих все даже за своих собственных назначенцев, типа господина Гуайдо. Некрасиво это все происходит».

Лавров добавил, что манеры у администрации США специфические.

«Но можно было бы, конечно, чуть-чуть повежливее», — призвал он американцев.

Ранее стало известно, что правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом находится в Осло в рамках поисков возможных вариантов сближения с оппозицией. Гуайдо в свою очередь заявил, что контакты в Норвегии являются не переговорами, а попыткой установить диалог.

Ранее МИД РФ приветствовал встречи представителей правительства Венесуэлы и оппозиции в Осло.