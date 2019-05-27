Пир во время отключения электричества: власти Хакасии решили вернуть себе надбавки

Власти Хакасии вновь привлекли внимание своими зарплатами. Не успел отгреметь скандал с новогодними премиями, как подоспел новый — правительство республики предложило установить ежемесячные доплаты чиновникам и губернатору в размере до четырех окладов ежемесячно, сообщает Федеральное агентство новостей. Это выглядит уже сюрреалистично.

В конце апреля правительство Хакасии предложило изменить правила начисления доплат для лиц, занимающих государственные должности в регионе, в том числе главе республики. Надбавки предусматривают «особые условия труда» и могут доходить до четырех окладов. Раньше схожие надбавки, правда, в гораздо меньшем размере, уже предусматривались, но были отменены в 2016 году. Теперь их захотели вернуть.

Такая инициатива вызвала бы недоумение в любом регионе, но в Хакасии она выглядит особенно курьезно, учитывая плачевное состояние финансов, которое привело к долгам по зарплатам бюджетников и перспективе массового отключения электричества за неуплату.

По данным Государственной инспекции труда, долги по зарплатам в республике приблизились к отметке 14 млн рублей. Без зарплат сидят 548 человек. Судя по отчетам Минфина республики, ситуация еще хуже. В бюджетных учреждениях долги по зарплате достигли 27,8 млн, по начислениям на оплату труда — 10,4 млн.

Еще хуже ситуация с долгами за электричество. Энергетики регулярно сообщают о колоссальной задолженности объектов ЖКХ в Хакасии. В республике не осталось ни одного города или района без долгов за потребленные энергоресурсы. В списке должников — почти 300 муниципальных объектов: школы, библиотеки, детские сады, учреждения дополнительного образования, досуговые центры, сельские и городские администрации.

В марте энергетики начали подготовку к отключению электричества. В противном случае, как подсчитали в МРСК Сибири, к концу года долги по электроэнергии, накопленные при новой администрации, превысят миллиард рублей.

«Рассматривать обращения со стороны органов власти, не подкрепленные финансовыми обязательствами, мы больше не станем», — сказали в компании.

О том, как администрация собирается закрывать долги, не сообщалось. Однако после встречи с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло компания МРСК Сибири согласилась пока не ограничивать подачи энергии на объекты ЖКХ.

А через несколько дней после этого стало известно о предложении правительства Хакасии повысить надбавки чиновникам и губернатору. Что же получается? Без зарплат сидит тысяча бюджетников, денег на покрытие долгов за потребленное электричество нет, зато чиновникам предлагаются очередные надбавки и премии?

Схожая ситуация уже была в январе, когда губернатор Хакасии Валентин Коновалов, перед выборами обещавший сократить расходы на бюрократию, выписал премии ряду чиновников «за счет экономии по фонду оплаты труда». Премии получились немаленькие. У одного только заместителя губернатора, главы постпредства республики в Москве Юлии Исмагиловой она составила 500% от ежемесячного оклада.

Впрочем, теперь прокуратура быстро признала «апрельскую» надбавку незаконной. По ее мнению, инициатива противоречит федеральному законодательству и может рассматриваться как самоуправство и коррупционный фактор.

В итоге губернатор и министры не получат премии в 400%. По крайней мере пока. Ведь два почти одинаковых скандала демонстрируют тенденцию, и наверняка новые предложения о «премиях Коновалова» не заставят себя ждать.

Уже сейчас в «Яндексе» первые три строчки самых популярных запросов о «зарплате губернатора» выглядят так:

1) зарплата губернатора Хакасии Коновалова;

2) зарплата губернатора Московской области;

3) зарплата губернатора Хакасии.

Всего за полгода работы Коновалов занял сразу два «призовых» места! Такого еще не бывало. Можно быть уверенным, что Коновалов уже вписал себя в историю Хакасии как руководитель, прославившийся премиями, надбавками и зарплатами.

Жаль только, что фактически премии выдаются не по результатам работы. Вряд ли их заслуживают люди, под чьим руководством растет уровень зарплатных долгов и электричество отключают за неуплату.