Армия Сирии нашла госпиталь «Ан-Нусры»* и штаб «Белых касок» на севере Хамы

Дамаск, 27 мая. Части Сирийской арабской армии обнаружили полевой госпиталь, оборудованный террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция группировок под контролем запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1») на территории населенного пункта Аль-Хавиз. Ранее САА отразила масштабную атаку террористов на населенный пункт.

Как сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии, террористы разместили свой полевой госпиталь в правительственном здании, бывшем центре управления ирригационным хозяйством, который был сильно поврежден в ходе боев. В госпитале были обнаружены маски химической защиты, медицинской оборудование и различные средства связи, которые террористы использовали, пока контролировали населенный пункт.

Кроме того, был найден один из штабов печально известной организации «Белые каски», расположенный в городе. У «Белых касок» правительственные войска обнаружили большое количество документов, в которых перечислялись имена и боевые подразделения террористической организации, связанной с «Ан-Нусрой».

Два дня назад части САА в городе отразили масштабную атаку боевиков, шедшую сразу с нескольких направлений. Было уничтожено несколько террористов и их «техничек».

1 Организация запрещена на территории РФ.