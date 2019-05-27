Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Армия Сирии нашла госпиталь «Ан-Нусры»* и штаб «Белых касок» на севере Хамы

402
0 Оставить комментарий

Армия Сирии нашла госпиталь «Ан-Нусры»* и штаб «Белых касок» на севере Хамы

Дамаск, 27 мая. Части Сирийской арабской армии обнаружили полевой госпиталь, оборудованный террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция группировок под контролем запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1») на территории населенного пункта Аль-Хавиз. Ранее САА отразила масштабную атаку террористов на населенный пункт.

Армия Сирии нашла госпиталь «Ан-Нусры»* и штаб «Белых касок» на севере Хамы

Как сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии, террористы разместили свой полевой госпиталь в правительственном здании, бывшем центре управления ирригационным хозяйством, который был сильно поврежден в ходе боев. В госпитале были обнаружены маски химической защиты, медицинской оборудование и различные средства связи, которые террористы использовали, пока контролировали населенный пункт.

Кроме того, был найден один из штабов печально известной организации «Белые каски», расположенный в городе. У «Белых касок» правительственные войска обнаружили большое количество документов, в которых перечислялись имена и боевые подразделения террористической организации, связанной с «Ан-Нусрой».

Армия Сирии нашла госпиталь «Ан-Нусры»* и штаб «Белых касок» на севере Хамы

Два дня назад части САА в городе отразили масштабную атаку боевиков, шедшую сразу с нескольких направлений. Было уничтожено несколько террористов и их «техничек».

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Автор: Мохамад Жарбуа
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров