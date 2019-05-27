Шаманов оценил ужесточение правил призыва в российскую армию

Депутат Владимир Шаманов уверен, что новые поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» откроют дополнительное окно возможностей для призывников.

Ранее «Известия» со ссылкой на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева сообщили, что Минобороны предложило поправки к закону, которые коснутся процедуры прохождения медкомиссии. Так, полномочия врачей будут расширены и они смогут перепроверять здоровье призывников, которые ранее получили отсрочку.

Отметим, такие меры также должны помочь в борьбе с врачами-взяточниками, которые за деньги освобождали призывников от службы, предоставляя им поддельные справки.

«Медосмотр — это поверхностное изучение состояния здоровья, а освидетельствование — это обследование с заключением о степени годности к военной службе», — подчеркивает Жердев.

Кроме того, в новых правилах прописывается, что негодного к военной службе призывника, при наличии показаний, будут направлять «в медицинскую организацию для оказания помощи». По словам председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, «сегодня перед вооруженными силами России стоит острая проблема комплектования личного состава и этот закон направлен, прежде всего, на расширение возможностей молодых граждан, которые ранее были признаны негодными к военной службе».

«Конечно, это поможет избавиться от врачей-взяточников, но в первую очередь это поможет самим призывникам. Состояние здоровья же бывает разное, и те молодые граждане, которые получили квалифицированную медицинскую помощь и привели свой организм в норму, сегодня могут получить возможность отслужить», — сказал депутат корреспонденту Федерального агентства новостей.

Необходимо также помнить, что призывники, получившие 5 категорию годности (Д — не годен к военной службе) могут быть ограничены в некоторых возможностях в гражданской жизни. Например, не смогут занимать должности на государственной службе, а те, кто честно исполнил свой воинский долг, получат преференции при поступлении в вузы и т.д.

«Поправки к закону позволят людям, которые не прошли службу в силовых структурах военного профиля по состоянию здоровья, пройти переосвидетельствование, получить заветный военный билет и свою путевку в жизнь. Кроме того, призывники, получившие категорию годности Б-1, Б-2, Б-3, смогут подтянуть здоровье и пройти службу в элитных частях ВС РФ», — заключил депутат.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что призыв в армию постепенно уйдет в прошлое. Это связано с задачами, которые стоят перед военными, а они, как показывает мировая тенденция, с каждым днем усложняются, вместе с ними растет и востребованность профессиональной армии.