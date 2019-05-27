Главные итоги чемпионата России по футболу

Чемпионат России по футболу завершился досрочной победой петербургского «Зенита», последний раз побеждавшего в 2015 году. О главных итогах футбольного сезона — в материале обозревателя Федерального агентства новостей.

Чемпион снова сменился

Последние пять сезонов титул чемпиона России переходит от одной команды к другой. За это время на отечественном футбольном олимпе, помимо петербуржцев, побывали «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. Нынешний сезон «Зенит» выиграл за 3 тура до финиша, всю дистанцию пройдя ровно. Спад в конце прошлого года легко объяснялся тем, что большинство игроков сине-бело-голубых участвовали в чемпионате мира и не успели восстановиться к началу сезона.

Несмотря на это, команда под руководством Сергея Семака — первого российского главного тренера петербуржцев с 2003 года — успешно справилась с кризисом. Этому поспособствовал успех спортивного департамента клуба, зимой продавшего Леандро Паредеса почти за 50 млн евро. На вырученные за аргентинца деньги были подписаны Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Вилмар Барриос. Троица моментально вписалась в игру «Зенита», заигравшую новыми красками.

«Локомотив» хотя и сложил чемпионские полномочия, не остался без трофея третий сезон подряд. Юрий Семин с момента возвращения на тренерский мостик «железнодорожников» не оставляет болельщиков без поводов для радости. Серебряные медали вкупе с Кубком России, определенно, скрасили неудачное выступление в Лиге чемпионов и дали шанс реабилитироваться в главном еврокубке уже в следующем сезоне. Важный шаг в своем развитии совершил и «Краснодар»: команда реально боролась за золото и впервые в истории завоевала путевку в Лигу чемпионов.

Кризис жанра

ЦСКА потерял девять футболистов основного состава летом прошлого года. Такого масштабного обновления за последние годы среди российских топ-клубов не было ни разу. Поэтому еще до старта сезона от «армейцев» не ждали ничего особенного. И зря: подопечные Виктора Ганчаренко не только сверкнули в Лиге чемпионов, но и в чемпионате едва не оказались в призовой тройке. И это на фоне прогресса целого ряда молодых игроков, главным среди которых стал Федор Чалов. На смену своему тезке Смолову 21-летний нападающий стал главным бомбардиром завершившегося чемпионата.

«Спартак», напротив, так и не смог преодолеть кризис прошлого сезона, что вылилось в громкий конфликт сначала между главным тренером Массимо Каррерой и лидерами команды, а после отставки итальянца — между болельщиками и руководством клуба, снявшего с должности творца первого за 16 лет чемпионства красно-белых.

Новый наставник Олег Кононов пока что не справился со всеми трудностями, однако сумел на первых порах преодолеть давление. А руководство сделало стратегический шаг, пойдя на смену менеджмента, сохранив тренера и дав ему право формировать состав под свое видение. Пятое место в столь сложной обстановке едва ли следует считать провалом.

Ту-ту-ла

Последнюю путевку в еврокубки заполучил тульский «Арсенал», который в начале сезона как раз и тренировал Кононов. В борьбе за место в Лиге Европы туляки опередили «Ростов» Валерия Карпина, еще одного претендента на пост главного тренера «Спартака», и дебютанта премьер-лиги «Оренбург». Что характерно, все три команды на отдельных отрезках сезона справедливо считались едва ли не самыми симпатичными и заслужили массу хвалебных отзывов за качественный футбол.

«Арсенал» стал лучше благодаря двум факторам: поддержке губернатора области Алексея Дюмина и успешной работе на трансферном рынке. При весьма ограниченном бюджете туляки находили способы укреплять состав — в том числе благодаря арендам. К сожалению, их сроки подошли к концу, и летом, очевидно, состав претерпит значительные изменения. Однако курс развития клуба был задан верно — и это, бесспорно, залог благополучия.

Без денег

Не обошлось в этом сезоне и без финансовых проблем. В прошлом сезоне из-за долгов свое существование прекратили «Амкар» и «Тосно». В текущем — большие проблемы испытывали «Рубин» и «Анжи». Оба клуба совсем недавно переживали гораздо более благополучные времена, однако в настоящий момент ситуация в обоих коллективах вызывает определенное беспокойство. Особенно это касается команды из Махачкалы, весь сезон добиравшейся на матчи чуть ли не пешком. Однако даже несмотря на это, команда весь сезон боролась — и заслужила массу хвалебных отзывов за то, что в очень непростой ситуации показала характер. За предпоследнее место «Анжи» точно не должно быть стыдно.

Проблемы «Рубина» несколько более запутанные: менеджмент и тренерский штаб уже не первый год пожинает плоды работы предыдущего руководства. Казалось бы, положительная динамика есть, однако в ближайшее время клуб может покинуть главный тренер Курбан Бердыев, ради которого многие футболисты и терпели финансовые невзгоды.

«Енисей» и безволие

Красноярский «Енисей» перед началом сезона представлялся одним из тех коллективов, который раскрасит серые будни отечественного футбола: команда под руководством спартаковских легенд Дмитрия Аленичева и Егора Титова, яркая пресс-служба с горячими шутками в «Твиттере», опытный состав. На деле же — последнее место, череда неприятных скандалов, разброд и абсолютно закономерное последнее место. Удивительно, но Аленичев сообщил об уходе с поста лишь по окончании последнего тура, в котором его подопечные были разгромлены немотивированным «Зенитом» — 4:1.

Среди других разочарований, безусловно, «Крылья Советов», которые под руководством единственного иностранного специалиста в чемпионате Миодрага Божовича зимой образцово-показательно укрепили состав. Первые матчи весной дали повод для оптимизма, однако затем результат пропал. Теперь команде предстоят стыковые матчи. Второе место в «стыках» получила «Уфа», в прошлом сезоне под руководством Семака добившаяся права выступать в Лиге Европы. Стартовали уфимцы неплохо, однако выступления на двух фронтах не выдержали. Выдержат ли стыковые матчи?