Москва, 27 мая. Кремль не комментирует информацию о возможном уходе в отставку помощника президента России по вопросам Донецкой и Луганской народных республик Владислава Суркова. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как пишет РИА Новости, журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать сообщения средств массовой информации о возможном увольнении Суркова. Кремль не стал комментировать сообщения СМИ об отставке Суркова.

«Вы знаете, что мы традиционно никакие кадровые слухи не комментируем», — подчеркнул Песков.

Слухи об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента РФ, отвечающего за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, активно распространялись Telegram-каналами и средствами массовой информации на прошлой неделе. Кроме того, сообщалось, что якобы функционал помощника президента РФ Владимира Путина будет обновлен.

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году. Тогда жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать власть Киева, которая установилась после государственного переворота на Украине. Они выступили за создание независимых Донецкой и Луганской народных республик. После чего Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР вооруженные силы, однако ополченцам удалось оттеснить ВСУ.

Действия украинской власти привели к гуманитарной катастрофе. Жители республик в течение уже пяти лет вынуждены существовать в условиях блокады. Согласно официальным данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 13 тысяч человек. Для урегулирования ситуации на юго-востоке страны были заключены минские договоренности, однако Украина регулярно их нарушает, обстреливая ДНР и ЛНР.