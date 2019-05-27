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Кремль не стал комментировать сообщения СМИ об отставке Суркова

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Кремль не стал комментировать сообщения СМИ об отставке Суркова

Москва, 27 мая. Кремль не комментирует информацию о возможном уходе в отставку помощника президента России по вопросам Донецкой и Луганской народных республик Владислава Суркова. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как пишет РИА Новости, журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать сообщения средств массовой информации о возможном увольнении Суркова. Кремль не стал комментировать сообщения СМИ об отставке Суркова.

«Вы знаете, что мы традиционно никакие кадровые слухи не комментируем», — подчеркнул Песков.

Слухи об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента РФ, отвечающего за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, активно распространялись Telegram-каналами и средствами массовой информации на прошлой неделе. Кроме того, сообщалось, что якобы функционал помощника президента РФ Владимира Путина будет обновлен. 

Кремль не стал комментировать сообщения СМИ об отставке Суркова

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году. Тогда жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать власть Киева, которая установилась после государственного переворота на Украине. Они выступили за создание независимых Донецкой и Луганской народных республик. После чего Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР вооруженные силы, однако ополченцам удалось оттеснить ВСУ.

Действия украинской власти привели к гуманитарной катастрофе. Жители республик в течение уже пяти лет вынуждены существовать в условиях блокады. Согласно официальным данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 13 тысяч человек. Для урегулирования ситуации на юго-востоке страны были заключены минские договоренности, однако Украина регулярно их нарушает, обстреливая ДНР и ЛНР. 

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Автор: Алия Садыкова
Источник: РИА Новости
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