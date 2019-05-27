Парубий сообщил, когда Рада рассмотрит отставку Гройсмана

Киев, 27 мая. Верховная рада рассмотрит вопрос об отставке премьер-министра страны Владимира Гройсмана и членов правительства 30 мая. Об этом сообщил в понедельник спикер украинского парламента Андрей Парубий.

«В четверг, согласно закону, мы должны рассмотреть вопрос об отставке кабинета министров Украины», — отметил он на заседании согласительного совета.

Парубий пояснил, что, согласно украинскому законодательству, на рассмотрение данного вопроса Раде дается 10 дней. Рассмотреть отставку и вынести вопрос на голосование Парубий поручил комитету правовой политики и правосудия.

О роспуске Верховной рады президент Украины Владимир Зеленский объявил 20 мая во время своей инаугурации. Гройсман в этот же день объявил об отставке, его заявление было зарегистрировано в Раде 23 мая.

Ранее в Центральной избирательной комиссии Украины сообщили, что кампания по выборам в Верховную раду начнется 24 мая. Согласно указу украинского президента Владимира Зеленского досрочные выборы в парламент должны пройти 21 июля.