Кремль сожалеет о выходе Медведчука из переговоров по Донбассу

Москва, 27 мая. Кремль сожалеет о выходе из переговоров по Донбассу главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, заявил в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Песков отметил, что Медведчук показывал свою эффективность в переговорах.

«Медведчук показывал свою эффективность, имел контакты в Киеве, Москве и эффективно их использовал», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, пока в Москве не знают, кто сменит Медведчука в качестве переговорщика по делам пленных.

Ранее Медведчук объявил о прекращении своего участия в переговорах по урегулированию в Донбассе. Он пояснил, что не станет представлять интересы Киева, поскольку между ним и новым президентом Украины Владимиром Зеленским возникло много разногласий по данному вопросу.

Медведчук заявил, что позиция Зеленского полностью противоречит его мирному праву, в котором для республик Донбасса предусмотрена автономность.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек.