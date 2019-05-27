Кремль не собирается оценивать заявление Коломойского по дефолту на Украине

Москва, 27 мая. В Кремле не считают необходимым как-то комментировать призыв украинского бизнесмена Игоря Коломойского к дефолту Украины, потому что это внутриукраинская дискуссия. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он отметил, что это не дело РФ комментировать заявления Коломойского, так как это внутренняя дискуссия. Он подчеркнул, что в Кремле не могут комментировать внутренние дела другой страны.

«В данном случае речь идет о, скажем так, реноме страны как надежного заимствователя. Известно, что существуют долговые обязательства, вот пока мы из этого исходим», — сказал пресс-секретарь главы РФ, отвечая на вопрос, как Москва оценивает высказывания Коломойского.

В воскресенье олигарх Коломойский заявил в интервью деловому изданию Financial Times, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит отказаться от программы помощи Международного валютного фонда или объявить дефолт по внешнему долгу​​​.

Совет директоров МВФ в конце прошлого года ратифицировал новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее выполнения составляет 14 месяцев. Так, 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные деньги станут доступны по результатам шестимесячных проверок.