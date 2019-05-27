США и курды не могут остановить «эпидемию похищений» ИГ* на востоке Сирии

«Сирийская сеть по правам человека» (SNHR), организация, которую трудно заподозрить в поддержке Дамаска, опубликовала статью с вопросом к американцам, которые во главе международной антитеррористической коалиции оккупировали значительную часть территории Сирии. Активисты правозащитной организации утверждают, что на оккупированном американцами левобережье Евфрата пропали без вести более двух тысяч человек, их судьба остается неизвестной.

США, как и всегда, никак не отреагировали на обращение гуманитарщиков. Факт остается фактом, люди на контролируемой проамериканскими силами территории пропадают, а казна «Исламского государства»1 (террористической организации, запрещенной в РФ) наполняется деньгами.

Напомним, северо-восток Сирии остается оккупированным войсками международной коалиции во главе с США. То, что сейчас происходит на восточном берегу Евфрата, трудно назвать процессом восстановления мирной жизни, как это преподносят политики за океаном.

Президент США Дональд Трамп два месяца назад заявил о «100% победе» над террористами группировки «Исламское государство» в Сирии. Действительно, квази-«халифат» ИГ1 перестал выступать единой силой и не может больше держать под своим контролем крупную территорию, но не стал менее опасным. Терроризм «Исламского государства» ушел в подполье и действует на территории, которую держат под своим контролем американцы и лояльные им курдские формирования. Ежедневно приходят сообщения о нескольких террористических актах, в которых гибнут бойцы проамериканских курдских частей и мирные жители Дейр-эз-Зора, Хасаки и Ракки.

Главари «Исламского государства» призвали своих сторонников сосредоточиться на точечных атаках. Террористы надеются привлечь внимания своих спонсоров, восстановить свое влияние и дать понять врагам Сирии, что они по-прежнему способны дестабилизировать обстановку и наносить ущерб стране. Финансовая «помощь» со стороны арабских монархий Персидского залива играла важную роль в экономической системе боевиков. Помимо этого, деньги в казну ИГИЛ1 поступали за счет добычи нефти, продажи сирийских древностей, поборов с предпринимателей и похищения мирных жителей с целью выкупа.

Потеряв практически всю территорию, террористы ИГ лишились своих основных источников финансирования. Нефтяные вышки контролируются курдами и западными частными военными компаниями. Пальмира, откуда террористы вывезли и продали в США бесчисленное количество древних артефактов для продажи в США, вернулась под управление Дамаска — террористы теперь лишены доступа к сирийским древностям. Облагать налогами теперь некого. Террористическое подполье ИГ использует единственный верный способ пополнения своей казны — похищение людей. Но и этот бизнес стал не таким прибыльным, как ранее.

Самые крупные суммы террористы ИГ получали за иностранцев. В руки «Исламского государства» попадали беспечные журналисты, которые хотели показать войну изнутри. Для многих представителей средств массовой информации плен заканчивался казнью. Боевики превращали убийство журналистов в пропагандистский ритуал - так было с американцами Джеймсом Фоли и Стивеном Сотлоффом в 2014 году. Эта же участь постигла и британца Дэвида Хейнса.

За иностранца ИГ могло назначить выкуп в размере двух-трех миллионов долларов, в то время как за сирийца или курда требовали до трех тысяч. Во времена «халифата» на востоке Сирии психологическое значение похищений и казней было даже важнее денег — тогда их хватало у ИГ. Тех местных жителей, чьи родственники не могли найти требуемую сумму, боевики убивали. Например, в феврале в пригороде Ракки была найдена могила с останками более 3,5 тысяч тел, среди которых были и дети.

В настоящее время эпидемия похищений ограничена территориями на левобережье Евфрата, где продолжают свою деятельность «спящие ячейки» террористов «Исламского государства». Американцы, контролирующие территорию, не позволяют больше устраивать здесь невольничьи рынки, но люди продолжают пропадать. К сожалению, международная коалиция на данный момент неспособна остановить боевиков.

Вероятнее всего, резкий рост числа похищений в Заевфратье напрямую связан с территориальным разгромом «Исламского государства» и переходом его на подпольное положение, предполагает арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. В беседе с Федеральным агентством новостей он напомнил, что самые разные террористические группировки уже очень давно освоили методы киднеппинга, используемые криминальными структурами, и в некоторых случаях стали почти неотличимы от них.

«Бизнес с похищением людей ради выкупа существует давно, и в этом очень «хорошо» отметилось в свое время ИГИЛ. Та часть людей, кого они казнили — лишь малая толика от того количества людей, персонала международных организаций, журналистов, которых они похищали и потом обменивали на деньги либо материальные блага. Вообще в террористическом сообществе эта история началась не сегодня, она началась в 1960-е годы, когда прошла волна похищений. Сейчас идет репликация того, что было раньше. Другой вопрос — почему такой сильный всплеск? Уже речь идет на тысячи людей, а не на десятки. Такого ранее не замечалось, насколько я помню. Мысль по этому поводу только одна — у террористов заканчиваются деньги», — считает Чупрыгин.

В целом, отметил собеседник ФАН, говорить о том, что «Исламское государство» полностью лишилось доходов, преждевременно — главари ИГИЛ лишились в первую очередь тех баснословных доходов, которые им приносила нелегальная торговля нефтью. Однако у террористов осталось немало методов нелегального заработка.

«Говорить о том, что ИГИЛ лишилось большинства источников доходов — это не совсем верно, с моей точки зрения. ИГИЛ продолжает заниматься бизнесом. Есть, например, указания на то, что значительная часть пунктов обмена валюты на территории Ирака и в некоторых районах Сирии через третьи лица принадлежит ИГ. Также они создали целую серию частных стоматологических и косметологических клиник — потому что это бизнес, с помощью которого удобно отмывать наличные деньги. Кроме того, по имеющейся информации, ИГИЛ через третьи лица участвует в валютных тендерах центрального банка Ирака — нет, правда, жесткой фактуры, но есть очень серьезные подозрения», — рассказал востоковед.

По словам собеседника ФАН, основные проблемы после разрушения «халифата» испытывают мелкие группы террористов, оказавшиеся на подпольном положении.

«Резкое сокращение финансирования приводит к тому, что люди обращаются к подзабытым способам заработка. Подпольное положение означает, что горизонтальная структура связей в группировке нарушилась, произошло достаточно жесткое разделение по отдельным территориям. Если раньше по территории, контролируемой ИГ, передвигались курьеры, которые развозили наличные деньги, то теперь такой возможности нет, и доставка денег до абонента стала намного сложнее. А сложнее значит реже, а раз реже, денег не хватает на каждый день. Боевики переходят на самообеспечение и занимаются киднеппингом», — объяснил эксперт.

По мнению Чупрыгина, в этих условиях мелкие группы террористов практически неотличимы по своим «повадкам» от организованной преступности, и используют те же методы для достижения различных целей.

«Большая статистика похищений производит впечатление, однако там наверняка происходят и вещи, которые не охватить статистикой: «крышевание» бизнесов, торговых точек, поборы на дорогах — то, что мы наблюдаем в Ливии, когда ставят временные блокпосты и грабят, забирая все, что можно отнять. Очень часто мы смешиваем финансовые обороты террористических организаций с финансовыми оборотами криминального бизнеса, потому что они стали двумя сторонами единого целого — идут рука об руку, помогают друг другу, перенимают друг у друга определенные методы ведения своей деятельности. Это неприятная, но объективная реальность», — отметил собеседник ФАН.

Неприятная сторона ситуации на востоке Сирии в том, что у американцев и подконтрольных им курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) практически нет реальных способов быстро справиться с этой угрозой — а значит, граждане Сирии будут продолжать страдать от похищений и грабежа со стороны террористов.

«Единственный способ этому противодействовать — планомерно и методично заниматься поиском, вычислением и уничтожением террористических групп. Другого способа никто не придумал, но это длительный процесс, он очень нудный, он очень тяжелый, потому что расстояния большие, группы мелкие, они передвигаются постоянно и за годы борьбы научились шифроваться: не пользуются средствами сотовой связи, например. Это очень сложный процесс, но другого способа никто на самом деле не придумал. Потому что к каждому человеку, который потенциально может представлять интерес в качестве жертвы киднеппинга, не приставишь взвод охраны, да и жизнь продолжаются — люди работают, путешествуют, ездят из пункта А в пункт Б. Это жесткая реальность и единственный способ с этим бороться — поиск и уничтожение террористических формирований», — объяснил Андрей Чупрыгин.

1 Организация запрещена на территории РФ.