Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге

Москва, 27 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидер государства Владимир Путин и глава РПЦ патриарх Кирилл обсудили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались у Пескова, обсуждал ли президент на встрече с главой РПЦ ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге.

«Да, они обсуждали, — подтвердил пресс-секретарь российского лидера, — обменивались мнениями по актуальным вопросам повестки дня. Большего сказать не могу, это их частный обмен мнениями».

Напомним, неделю назад в Екатеринбурге начались несогласованные акции протеста из-за строительства храма в сквере. Акции сопровождались случаями нарушения порядка.

По данным опроса ВЦИОМ, почти три четверти жителей Екатеринбурга считают, что центр города «скорее неудачное» место для возведения храма. В связи с этим губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев предложил найти новое место для этого строительства.

Президент РФ Владимир Путин ранее прокомментировал ситуацию, предложив провести опрос местных жителей. Российский лидер подчеркнул, что необходимо учитывать мнение сторон и сделать шаги для решения вопроса с соблюдением интересов местных жителей.

На прошлой неделе Путин провел переговоры с патриархом Кириллом. Встреча произошла в день тезоименитства главы РПЦ.