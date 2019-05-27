В Армении рассказали, где сейчас работает экс-президент Кочарян

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, освобожденный на прошлой неделе, находится на своем рабочем месте. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал экс-глава его администрации Виктор Согомонян.

В самом начале беседы корреспондент ФАН искренне поздравил с освобождением экс-президента Армении.

«Спасибо большое! Всем привет передавайте, пожалуйста!» — сказал в ответ Согомонян.

По его словам, Кочарян в данный момент чувствует себя хорошо.

«Чувствует он себя хорошо, со здоровьем все нормально, и в остальном все хорошо. В больнице он вчера пробыл 40 минут. Это было плановое обследование. Он сейчас на работе. Сейчас он является экс-президентом, это статус в республике Армения. У него есть свой офис, — рассказал Согомонян. — Что касается планов, то я думаю, что в ближайшем будущем он сам о них расскажет: или на встрече с журналистами или в каком-нибудь другом формате — в статье, заявлении. Это произойдет в ближайшем будущем».

Вместе с тем, по мнению собеседника ФАН, СМИ в значительной степени преувеличивают масштаб уличных акций в столице Армении.

«Я бы не сказал, что в Ереване такая уж напряженная ситуация. Последние события были связаны с блокировкой судов», — уточнил он.

По мнению экс-главы администрации президента Армении, сообщения о массовых беспорядках, вызванных освобождением Кочаряна, абсолютно не соответствуют действительности.

«В субботу на митинге, посвященном этому, присутствовало человек сто! Я думаю, что не больше…» — сообщил он.

Завершая интервью, корреспондент ФАН напомнил Согомоняну о пессимизме относительно перспектив освобождения Кочаряна, который тот ранее озвучил в интервью.

«Я был пессимистичен в том плане, что возведенное в ранг государственной политики «раскрытие» этого дела оборачивается какими-то непонятными сентенциями, ничем не доказуемыми заявлениями. Поэтому я остаюсь пессимистичен», — объяснил он.

Что касается освобождения Роберта Кочаряна, то Согомонян уверен в том, что арест экс-президента изначально был незаконным.

«И сейчас его арест преодолен! Все связанное с этим делом абсолютно беззаконно! — убежден он. — Дело Роберта Кочаряна настолько шито белыми нитками и столько в нем противоречий, что оно находится, по моему мнению, вне рамок правового поля. Настолько вне рамок не только закона, но и здравого смысла, что однажды это [освобождение Роберта Кочаряна] должно было случиться».

Напомним, что бывший президент Армении Роберт Кочарян был арестован в июле 2018 года по делу о разгоне протестных акций в 2008 году. Уже в августе апелляционный суд освободил его, однако в начале декабря Кочарян был снова арестован.

18 мая 2019 года суд освободил Роберта Кочаряна под залог. Вскоре после этого состоялась его встреча с действующим президентом Армении Сержем Саргсяном. Темы, которые обсуждали два президента, не стали достоянием СМИ.