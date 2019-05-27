Напавший на журналиста хакасский чиновник напишет заявление в полицию

Абакан, 27 мая. Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, напавший на журналиста телеканала «Россия-24», намерен написать заявление в полицию.

Зайцев рассказал подробности стычки с корреспондентом, а также отметил, что обратится в полицию после юридической оценки инцидента. Чиновник добавил, что намерен провести заседание политсовет района и выступить с официальным заявлением.

«После оценки юристами действий членов съемочной группы телеканала обязательно напишу заявление в полицию», — заявил Зайцев в комментарии телеканалу «360».

Глава Ширинского района заявил, что инцидента можно было избежать, если бы журналисты заранее согласовали встречу. По словам Зайцева, съемочная группа ворвалась в его кабинет в нерабочее время.

«Ворвались, один стал снимать, второй не представился, подошел вплотную ко мне, микрофон под нос и первый вопрос: «Не стыдно ли мне быть главой Ширинского района с таким криминальным прошлым?» — рассказал Зайцев.

Чиновник отметил, что сначала он попросил журналиста сесть, но тот отказался. Тогда корреспондента попросили выйти из кабинета, но после очередного отказа «сдали нервы», заявил чиновник. Зайцев отметил, что опубликованное видео смонтировано.

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста «Россия 24» в рабочем кабинете за вопрос «почему погорельцы живут в нечеловеческих условиях?»: Сразу видно переживает за людей всей душой pic.twitter.com/cvfQOktcIc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 26, 2019

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Кроме того, следователи проверят сообщение о коррупционной деятельности Зайцева, о которой сообщили снимавшие сюжет журналисты.