Заключенные бунтуют в одесской колонии, есть жертвы

Киев, 27 мая. Крупные беспорядки вспыхнули в одесской исправительной колонии. Сначала в здании ИК №51 вспыхнул пожар, за которым последовал массовый побег заключенных. О ЧП сообщают местные СМИ.

По данным портала «Думская», очевидцы заявляют, что из колонии сбежали 15 человек. Официального подтверждения этих данных в настоящее время нет. У здания колонии дежурит полиция, машины скорой помощи и почти 10 пожарных расчетов.

Источник издания УСИ рассказал, что полицейские дерутся с заключенными. Портал «Таймер» пишет, что бунт начался из-за плохих условий содержания. Почти 100 заключенных заблокировали входы в ИК. Они бегают по крышам и разбрасывают подожженые матрасы. Большая группа заключенных сбежала по направлению к частному сектору, часть из них была задержана, уточнил собеседник «Таймера».

Более того, появились данные о том, что в ходе бунта был убит один охранник, еще два сотрудника получили ранения. Сбежали 6 заключенных, 1 удалось поймать.