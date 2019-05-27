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Путин в понедельник примет бизнес-омбудсмена Титова

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Путин в понедельник примет бизнес-омбудсмена Титова

Москва, 27 мая. Российский лидер Владимир Путин в понедельник примет уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, который представит доклады по правам бизнесменов. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он отметил, что в понедельник глава государства занимается внутренними совещаниями, встречами и готовится к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в столице Казахстана. В Нур-Султан президент отправится 28 мая во второй половине дня, уточнил Песков​​​.

По его словам Путин и Титов встречаются постоянно.

«Ежегодно наш бизнес-омбудсмен представляет доклады по правам предпринимателей: как обстоят дела с этими правами. И вот сегодня такой доклад будет главе государства в очередной раз представлен», — сказал пресс-секретарь на брифинге.

Напомним, в Нур-Султане в предстоящую среду, 29 мая, под председательством лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к 25-летию инициативы первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетнему юбилею со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе. В мероприятии будут участвовать лидеры Белоруссии, Киргизии и Российской Федерации.

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Автор: Алексей Полубота
Источник: Федеральное агентство новостей
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