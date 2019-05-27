Париж, 27 мая. Французский историк Элен Каррер д'Анкосс рассказала, почему Европа отвергает Россию. По ее словам, Россия дважды попыталась интегрироваться в европейскую цивилизацию.

Императору Петру Первому это удалось, однако во второй раз, после распада Советского Союза, по мнению ученого, попытки оказались тщетны. Как пишет журнал Le Point, историк считает, что интеграции с Европой добивались советский лидер Михаил Горбачев, первый президент РФ Борис Ельцин, а также нынешний руководитель России Владимир Путин.

Французский историк назвала причину, по которой Европа отвергает Россию. Эксперт объяснила «неудачи» России в этом направлении страхом, презрением и недальновидностью Европы. Она уточнила, что европейские страны побоялись долгого периода интеграции Москвы в ЕС, поэтому предпочли остаться «под прикрытием американского щита».

Каррер д'Анкосс подчеркнула, что Россию в государствах ЕС считают «мужичкой» и авторитарной страной. Она призвала взглянуть на историю, чтобы убедиться, что это не так: Россией правили женщины, а Петр Первый демонстрировал «искреннюю потребность в европейских ценностях».

Кроме того, специалист указала на то, что с 1994 по 1999 год во время работы в Европейском парламенте все были открыты по отношению к Москве, «ни у кого не было мании постоянно поучать русских в области прав человека». Историк считает, что будущее отношений Москвы с европейскими державами будет зависеть от того, как эти государства воспринимают РФ.

«Для Европы Россия — это мост или барьер. И если это барьер — это опасно», — резюмировала ученый.

Ранее сообщалось, что Европа просит Россию не уходить из СЕ из страха перед США. Напомним, в 2014 году представителей РФ лишили полномочий и права голоса в ПАСЕ. В свою очередь РФ прекратила выплату членских взносов в бюджет Совета Европы. Позднее ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако ограничения остались в силе. 11 октября генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Я гланд заявил, что Россию могут исключить из организации, если Москва не возобновит выплату взносов в бюджет СЕ.