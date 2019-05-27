Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Французский историк назвала причину, по которой Европа отвергает Россию

83
0 Оставить комментарий

Французский историк назвала причину, по которой Европа отвергает Россию

Париж, 27 мая. Французский историк Элен Каррер д'Анкосс рассказала, почему Европа отвергает Россию. По ее словам, Россия дважды попыталась интегрироваться в европейскую цивилизацию.

Императору Петру Первому это удалось, однако во второй раз, после распада Советского Союза, по мнению ученого, попытки оказались тщетны. Как пишет журнал Le Point, историк считает, что интеграции с Европой добивались советский лидер Михаил Горбачев, первый президент РФ Борис Ельцин, а также нынешний руководитель России Владимир Путин.

Французский историк назвала причину, по которой Европа отвергает Россию. Эксперт объяснила «неудачи» России в этом направлении страхом, презрением и недальновидностью Европы. Она уточнила, что европейские страны побоялись долгого периода интеграции Москвы в ЕС, поэтому предпочли остаться «под прикрытием американского щита».

Каррер д'Анкосс подчеркнула, что Россию в государствах ЕС считают «мужичкой» и авторитарной страной. Она призвала взглянуть на историю, чтобы убедиться, что это не так: Россией правили женщины, а Петр Первый демонстрировал «искреннюю потребность в европейских ценностях».

Кроме того, специалист указала на то, что с 1994 по 1999 год во время работы в Европейском парламенте все были открыты по отношению к Москве, «ни у кого не было мании постоянно поучать русских в области прав человека». Историк считает, что будущее отношений Москвы с европейскими державами будет зависеть от того, как эти государства воспринимают РФ.

«Для Европы Россия — это мост или барьер. И если это барьер — это опасно», — резюмировала ученый.

Ранее сообщалось, что Европа просит Россию не уходить из СЕ из страха перед США. Напомним, в 2014 году представителей РФ лишили полномочий и права голоса в ПАСЕ. В свою очередь РФ прекратила выплату членских взносов в бюджет Совета Европы. Позднее ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако ограничения остались в силе. 11 октября генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн ЯФранцузский историк назвала причину, по которой Европа отвергает Россиюгланд заявил, что Россию могут исключить из организации, если Москва не возобновит выплату взносов в бюджет СЕ.

infox - new
Автор: Алия Садыкова
Источник: Le Point
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров