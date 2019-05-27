Дефолт на Украине повернет Киев в сторону Москвы

Европа уже много раз пожалела, что связалась с Украиной; объявление дефолта заставит Запад пересмотреть свое отношение к Киеву. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Украинский дефолт

Подавший в отставку украинский премьер Владимир Гройсман уверен, что любые разговоры о дефолте только вредят стране.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил Financial Times, что новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно отказаться от программы Международного валютного фонда (МВФ) или объявить дефолт по внешнему долгу.

«Я вообще считаю, что даже разговоры о дефолте не добавляют стабильности и являются достаточно вредными», — заявил Гройсман.

Украинский политик заметил, что дефолт — это глобальный кризис.

«Я считаю, что для украинцев кризисов уже достаточно и от любых дефолтов, которые влекут за собой очень серьезные последствия, в первую очередь пострадают украинские рядовые граждане», — добавил Владимир Гройсман.

Европа много раз пожалела

Как считает Андрей Иванов, вся эта история с предложением Игоря Коломойского объявить дефолт крайне странная. Если Киев решится на такой шаг, то потеряет уважение своих зарубежных партнеров.

«Надо честно признать, что за последние пять лет в Европе уже много раз пожалели, что связались с Украиной. Население этой страны бедное, внутренний рынок, который открыт для европейских товаров, крайне скуден, он меньше, скажем, греческого рынка. Зато из-за Украины европейцам пришлось поссориться с Россией, разбираться с конфликтом в Донбассе. Выгоды никакой, а проблем очень много», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт допустил гипотетический вариант, что Украина все-таки может объявить дефолт. В этом случае Киев не будет должен платить по прежним долгам. Но своих ресурсов для дальнейшего развития у этой страны нет.

«С Москвой Киев рассорился. Где взять средства? У того же МВФ, у Евросоюза. Но разве они дадут деньги после дефолта? Но в то же время и средств платить по прошлым долгам у Украины нет. Ситуация действительно практически безвыходная».

В случае дефолта Украине придется развернуться в сторону России, считает эксперт.

«Единственное средство — восстановить экономические связи с Россией. Но на это Киев не хочет идти по политическим причинам. И получается, что стоит на мировой арене такая гордая Украина, но с протянутой рукой», — добавил Андрей Иванов.

Комментария слова Владимира Гройсмана, эксперт выразил мнение, что бывшему премьеру следовало бы помолчать. Фактически этот человек ответственен за нынешнее положение дел.