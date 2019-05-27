В президентском протоколе рассказали о реакции Примакова на подаренный Путиным примус

Москва, 27 мая. Наиболее выигрышными смотрятся политики, которые умеют совмещать деловые качества и чувство юмора, а также проявлять самоиронию при выборе подарков, считает замруководителя протокола президента РФ Михаил Казаринов.

«Наиболее выигрышными являются политики, которые наряду со многими своими качествами обладают ещё и чувством юмора», — заявил Казаринов на российском международном форуме по протоколу.

Казаринов подчеркнул, что хорошее чувство юмора политика освещается в СМИ, запоминаются слова и реплики политика. Также чувство юмора отражается в подарках, добавил Казаринов.

«При подборе подарков большую роль играет какая-то самоироничность, может быть, какое-то легкое подтрунивание над своим коллегой», — отметил Казаринов.

Замруководителя протокола президента РФ напомнил, что Владимир Путин в 2014 году подарил государственному деятелю Евгению Примакову в честь его 85-летия советский примус с надписью «Рекорд 1» и трехтомник «История дипломатии» издания 1941 года. По словам Казаринова, у Примакова было очень хорошее настроение благодаря подарку.

Примаков занимал пост министра иностранных дел РФ с января 1996 года по сентябрь 1998 года, а с сентября 1998 года по май 1999 года возглавлял правительство России. Примус стал символом советской эпохи до 50-х годов, аппарат использовали в каждом хозяйстве для приготовления пищи.