Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин

Вашингтон, 27 мая. Названы семь смертельно опасных состояний для женщин. Список проблем озвучила врач-кардиолог Николь Вайнбер из американского медицинского центра Providence Saint John's.

По словам врача, все эти состояния не имеют острой формы, поэтому женщины часто игнорируют их, но делают это напрасно, ведь они могут сигнализировать о сердечном приступе.

Первый признак — это ощущение «ограниченности» во время активной физической нагрузки. Еще одним нехорошим состоянием является чувство одышки во время занятий спортом,которое сопровождается сильным давлением в области поясницы.

О проблемах с сердцем может сигнализировать и систематический дискомфорт в верхней половине тела. Вайнбер подчеркнула, что хотя многие думают, что сердечный приступ проявляет себя в виде внезапной острой боли в сердце, на самом деле, болезненные ощущения возникают в шее, плечах, челюсти, горле, левой руке, предплечьях.

Кроме того, сердечный приступ иногда может вести себя как грипп в латентном состоянии: женщину может тошнить, она может мучится от головокружения, обливаться холодным потом и страдать от расстройства желудка.

Нельзя игнорировать и хроническую усталость. Не стоит игнорировать и постоянное необъяснимое чувство тревоги. Если вы заметили у себя любой из вышеперечисленных симптомов — обратитесь к врачу, чтобы выявить его истинную причину и, возможно, предотвратить критическую ситуацию, сообщает Пятый канал.

Ранее газета «Вечерняя Москва» сообщила, что британские ученые установили связь между высоким уровнем образования человека и снижением риска возникновения инсульта и сердечного приступа.