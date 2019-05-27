Россияне могут установить рекорд по количеству брачных контрактов
Москва, 27 мая. Россияне стали чаще заключать брачные контракты. Об этом свидетельствует статистика Минюста РФ. Рекорд по количеству заключенных молодоженами договоров может быть установлен в 2019 году.
Как уточняется, в 2018 году в России было заключено 110 тысяч брачных контрактов, в 2019 году уже подписано более 25 тысяч. За последние четыре года число заключаемых соглашений выросло почти в четыре раза, отмечают специалисты.
По словам экспертов, брачные контракты призваны сделать имущественные отношения в семье более предсказуемыми и стабильными. Так, в договоре можно детально прописать, кому будет принадлежать недвижимость, деньги, автомобили, акции, долги и даже домашние животные, пояснила «Российской газете» нотариус Елена Образцова.
Еще одна причина роста популярности контрактов, по мнению экспертов, - повышение шансов на получение ипотечного кредита. Если в семье работает только один из супругов или зарплата второго недостаточно велика, банк может отказать семье в выдаче ипотеке. Брачный договор такие риски исключает.
Ранее в России предложили усложнить бракоразводный процесс. В частности, ввести «санитарную паузу» сроком от двух до трех месяцев, в течение которой супруги должны дважды подтвердить свое намерение разойтись. Предполагается, что такие меры помогут жителям РФ сохранить семьи.