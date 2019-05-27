Сирия 27 мая. «Тахрир аш-Шам» контратаковала позиции САА в Хаме, SDF позволили беженцам покинуть лагерь «Аль-Хол». В Хасаке горят поля с посевами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удар по боевикам в районах Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку боевиков в Хаме у города Кафр Набуда.

«Сирийская свободная армия» (ССА): заявила, что не даст правительственным силам продвинуться на восток Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в поджоге посевов в провинциях, оккупированных курдами.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: контратаковала позиции правительственных сил в Хаме.

Курды: позволили беженцам покинуть лагерь «Аль-Хол» в Хасаке.

ВС Турции: направили конвой в Идлиб.

Провинция Алеппо

Утром на севере провинции в поселении Ад-Дана скончался ребенок и три человека получили ранения в результате взрыва минометного снаряда. Пока не известно, кем был выпущен снаряд, ударивший в город, сообщает Twitter-канал Halab Today TV. Жители подозревают протурецкие группировки боевиков, которые оккупировали данную часть провинции.

Канал также передал сообщение о том, что третья дивизия «Сирийской свободной армии» (САА) намерена не допустить продвижения правительственных войск на восток провинции у города Тадеф. В настоящее время рядом с городом проходит линия соприкосновения сил сирийской армии и протурецких боевиков.

Провинция Идлиб

Информагентство Step News Agency передало информацию, что турецкий военный конвой пересек сирийско-турецкую границу через переход Кафр Лусин и движется в Идлибе. Въезд турецкого конвоя в провинцию Идлиб совпал с операциями ВКС РФ в районах городов Карса, Хан-Шейхун и Хубейт на юге провинции. Турция намерена сохранить свои позиции и влияние в Сирии, усиливая свое присутствие у пунктов наблюдения, созданных в рамках соглашения о деэскалации. Официальными турецкими представителями пока не был прокомментирована ситуация с военными конвоями в Сирии и поставками оружия и техники для боевиков.

По данным местного источника сети Twitter, лидеры группировок радикалов и оппозиции встретились, чтобы скоординировать свои действий протии сирийских войск в зоне «большого Идлиба». Само место собрания было засекречено, но в сети Twitter боевики распространили фото с встречи, на котором видно, что на ней собрались лидеры группировок «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джейш аль-Изза» и «Харакат аш-Шам»

Провинция Хама

Местный источник в Twitter Mahmod Hamway сообщил, что российские военнослужащие совместно с подразделением правительственных войск Сирии обстреляли боевиков в районе населенного пункта Аз-Зака и городе Кафр-Зета. Информация о потерях среди радикалов уточняется.

Отряд САА нанес удар по позициям боевиков у поселения Кастун на северо-западе провинции и у города Мурек обстреляли укрепления боевиков и артиллерии, сообщает портал Baladi News.

«Хайят Тахрир аш-Шам» контратаковала правительственные войска с целью возвращения под свой контроль города Кафр Набуда. Позиции САА подверглись мощному обстрелу. Обе стороны понесли жертвы, как сообщает портал Al Masdar News. Кафр Набуда после длительного штурма была занята сирийской армией вчера днем, армией были захвачена группа боевиков и военная техника. Сразу после этого боевики совершили попытку атаковать аэропорт в Хаме и обстреляли позиции правительственных сил на востоке от города на склонах вершины Тал Сахер. Как сообщает новостной канал Radio Al Kul, в результате обстрела боевиками были уничтожены танк и ракетная установку САА у Кафр Набуды.

Провинция Хасака

По данным агентства Mаsar Press Net, боевики курдских отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF) позволили беженцам покинуть лагерь «Аль-Хол». Ранее лагерь был оцеплен отрядами курдских сил безопасности «Асайиш», которые не выпускали никого из лагеря и не пропускали внутрь конвои гуманитарной помощи, тем самым оставив людей внутри лагеря без еды, воды, теплых вещей и возможности получить медицинскую помощь.

Местный источник в Twitter (@lezginibrahim) сообщил, что у поселения Тель Брак сельскохозяйственные угодья были уничтожены пожаром, сгорели гектары посевов пшеницы и ячменя до того, как спасательные бригады и жители успели потушить пожар. Пока что в поджоге подозреваются курдские отряды YPG, которые могут таким образом мстить арабскому населению за антикурдские митинги. Курды в свою очередь обвинят в поджоге боевиков «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)