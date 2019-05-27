МИД РФ приветствует переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы в Осло

Москва, 27 мая. Министерство иностранных дел России приветствует переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые проходят в Осло, сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве России приветствуют объявление о продолжении контактов представителей официальный властей Венесуэлы и оппозиции страны. Переговоры сторон проходят в Осло при «добрых услугах» Норвегии. МИД РФ призвал все вовлеченные в венесуэльскую ситуацию страны поддержать начало политического процесса без навязывания «ультимативных требований к руководству Венесуэлы».

«Со своей стороны готовы оказать такому диалогу необходимое содействие, если оно будет востребовано участниками., — заметили российские дипломаты. — При этом подтверждаем категорическое неприятие любых идей, допускающих возможность силового вмешательства извне в дела этой дружественной страны».

Напомним, в начале года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, получив сигнал из Вашингтона, объявил себя «временно исполняющим обязанности президента страны». США и ряд стран — союзников Вашингтона поддержали Гуайдо. Легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь назвал Гуайдо «марионеткой США».

Россия выступила в поддержку единственного законного лидера Мадуро. Москва призвала международное сообщество не допустить вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее посоветовал США последовать примеру Москвы, которая призывает к мирному урегулированию кризиса в Венесуэле, но не вмешивается в ситуацию.