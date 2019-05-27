Полиция задержала подозреваемого во взрыве в центре Лиона

Париж, 27 мая. Подозреваемый во взрыве на пешеходной улице в центре Лиона задержан полицией. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

«Подозреваемый только что задержан», — написал глава французского МВД в своем микроблоге в Twitter.

Colis piégé à #Lyon : un suspect vient d’être interpellé.

Je salue la mobilisation de la SDAT, de la police judiciaire de Lyon et de la DGSI, co-saisies par la section antiterroriste du parquet de Paris.

Leur action conjointe est déterminante. — Christophe Castaner (@CCastaner) May 27, 2019

В связи с этим Кастанер отметил слаженную работу антитеррористического отделения полиции, судебной полиции города, а также Главного управления внутренней безопасности.

Как сообщала ранее «Свободная пресса», взрыв в центре Лиона прогремел вечером 24 мая. В результате пострадали 13 человек. Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку от места ЧП. Изучив их, правоохранители установили, что сверток со взрывным устройством к популярной булочной подложил велосипедист, одетый в черную рубашку и коричневые шорты. Свое лицо злоумышленник прятал под масками и большими солнечными очками. В посольстве РФ сообщили, что граждане РФ при взрыве не пострадали.

В январе этого года издание «Федерал Пресс» сообщило о серии взрывов в университете Лиона. Спасатели экстренно эвакуировали всех находившихся в корпусах вуза студентов. По словам очевидцев, первые хлопки они услышали рано утром 17 января, а после увидели пожар на крыше университета. Работающие на месте ЧП спасатели заявили, что взрывы произошли в корпусе, где находится библиотека. Там взорвались баллоны с газом. В результате происшествия, никто не погиб, легкие ранения получил один человек. Им оказался рабочий, выполнявший ремонтные работы.