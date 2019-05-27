Сборная России поднялась на вторую строчку в обновленном рейтинге IIHF

Цюрих, 27 мая. Международная федерация хоккея на льду (IIHF) опубликовала обновленный рейтинг национальных команд, в котором Россия заняла вторую строчку. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте федерации.

.@HC_Men remain at the top of the 2019 IIHF Men’s World Ranking.



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???? Andre Ringuette / HHOF-IIHF Images pic.twitter.com/hj5i5Q3XTM — IIHF (@IIHFHockey) 26 мая 2019 г.

Сборная России по хоккею после прошедшего в Братиславе первенства мира поднялась на одну позицию и заняла второе место. На первой строчке по-прежнему находится Канада.

Национальная команда Финляндии, которая стала победителем турнира, также улучшила свои позиции, поднявшись с пятого места на третье. В топ-5 также входит Швеция и Чехия.