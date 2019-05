Сборная России поднялась на вторую строчку в обновленном рейтинге IIHF

Цюрих, 27 мая. Международная федерация хоккея на льду (IIHF) опубликовала обновленный рейтинг национальных команд, в котором Россия заняла вторую строчку. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте федерации.

