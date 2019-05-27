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Сборная России поднялась на вторую строчку в обновленном рейтинге IIHF

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Сборная России поднялась на вторую строчку в обновленном рейтинге IIHF

Цюрих, 27 мая. Международная федерация хоккея на льду (IIHF) опубликовала обновленный рейтинг национальных команд, в котором Россия заняла вторую строчку. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте федерации.

Сборная России по хоккею после прошедшего в Братиславе первенства мира поднялась на одну позицию и заняла второе место. На первой строчке по-прежнему находится Канада.

Национальная команда Финляндии, которая стала победителем турнира, также улучшила свои позиции, поднявшись с пятого места на третье. В топ-5 также входит Швеция и Чехия.

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Автор: Сергей Петров
Источник: Twitter
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