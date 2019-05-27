Пентагон намерен закупить российские патроны

Вашингтон, 27 мая. Подразделение Пентагона, курирующее закупки всего необходимого для американской армии, опубликовало заявку на приобретение боеприпасов для стрелкового оружия, не отвечающих стандартам Североатлантического альянса. Об этом сообщает Defence Blog.

Отмечается, что проект «Система маневренных боеприпасов» (OPM-MAS) проводит исследование рынка для определения технически и финансово состоятельных поставщиков специальных боевых припасов и систем вооружения для их доставки и эксплуатации за пределами США.

По данным ресурса, с победителями конкурса будет подписано бессрочное соглашение с нелимитированным количеством поставок.

В опубликованном списке интересующих американскую армию боеприпасов значатся российские патроны к пистолетам ТТ и ПМ, автоматам Калашникова обоих калибров, а также пулеметам Калашникова разных комплектаций, крупнокалиберному пулемету ДШК, снайперской винтовке СВД.

Напомним, в конце февраля 2019 года в оборонном ведомстве Роcсии сообщили, что в войсках сформирована вся необходимая инфраструктура для использования боевого лазерного комплекса «Пересвет». О работе российских инженеров над созданием сверхсовременного лазерного комплекса президент РФ Владимир Путин рассказал в послании к Федеральному cобранию в прошлом году. Как ранее отмечал военный эксперт Юрий Кнутов, в Вашингтоне не верят в эффективность «Пересвета» по причине того, что сами американцы не преуспели в создании лазерного оружия. Подобных разработок у американцев Вашингтона просто нет, подчеркнул историк.