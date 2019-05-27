Идею с приемом стеклотары поддержали в Госдуме

Москва.27 мая. В Госдуме прокомментировали идею о возобновлении сдачи пустых бутылок в торговые сети. Нововведения должны дополнительно простимулировать проведение мусорной реформы в России,уверен глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По словам депутата, возврат к подобной практике не должен вызвать проблем, если экономические решения будут стимулировать к этому бизнес.

«Важно понимать, что у нас есть крупные производители — мы понимаем, о каких производителях идет речь, у которых есть продукция в стекле — которые совершенно спокойно могут закрыть очень серьезный процент этого вторичного оборота сразу. Важно для них создать, в том числе, экономические стимулы для того, чтобы им это было использовать выгоднее», — цитирует слова Бурматова РИА «Новости».

Депутат подчеркнул, что стеклянные бутылки, которые вместе с бытовыми отходами попадают на мусорные полигоны, остаются там на 400–500 лет, становясь частью экосистемы. Он пояснил, что, если основные игроки рынка увидят для себя «экономический стимул вовлечения во вторичный оборот», и им станет выгоднее не выбрасывать, а перерабатывать тару, то «за ними потянутся и более мелкие участники процесса».

«Важно просто сделать так, чтобы выбрасывать было невыгодно», — подчеркнул глава думского комитета.

Как ранее сообщалось, глава кабмина Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам проработать вопрос обязательного приема полимерной и стеклянной тары в торговых сетях. Пилотные проекты по приему оборотной тары в торговых сетях могут запустить уже в текущем году. Авторами проекта выступили представители политической партии «Справедливая Россия». Как ожидается, ритейлеры будут платить от пяти до семи рублей за каждую сданную бутылку.