СК РФ возбудил уголовное дело против чиновника, напавшего на журналиста в Хакасии

Москва, 27 мая. Уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста возбуждено в Хакасии, сообщает в понедельник СК РФ.

В совершении преступления подозревается глава муниципального образования Ширинский район Сергей Зайцев.

«По результатам процессуальной проверки следственными органами СК РФ по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования Ширинский район Сергея Зайцева», — говорится в сообщении СК РФ.

По данным следователей, Зайцев напал на корреспондента программы «Вести. Дежурная часть» в своем кабинете, когда журналисты пришли брать у него интервью. Как уточняется, Зайцеву не понравилось поведение представителей СМИ во время беседы, он толкнул журналиста руками, а потом схватил за одежду и повалил на пол.

СК РФ также намерен проверить информацию о коррупционной деятельности Зайцева, о которой сообщили снимавшие сюжет журналисты.

Ранее пострадавшие представители СМИ уточнили, что причиной недовольства чиновника стал вопрос о земельном участке, который якобы принадлежит его адвокату и на правах аренды сдается местной администрации. По другой версии, агрессия Зайцева была вызвана вопросом о пострадавших в лесных пожарах, которые так и не получили нормальных условий для жилья.

При этом в администрации муниципалитета заверяют, что чиновник применил силу к представителю СМИ, поскольку журналист не стал покидать кабинет по его просьбе.