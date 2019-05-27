Часть оппозиции Судана отказалась поддержать всеобщую забастовку

Хартум, 27 мая. Ведущая суданская оппозиционная партия «Умма» заявила, что выступает против всеобщей забастовки.

Лидеры протеста призывают жителей Судана выйти на всеобщую забастовку в знак раскола внутри продемократического движения, которое бросает вызов военному правлению в Судане.

Предполагается, что акция должна была пройти в два дня. Однако в «Умме» выступили против подготовки и сроков забастовки, пишет TRT World.

Официальный представитель Переходного военного совета Суда Шамс аль-Дин аль-Кабаши констатировал, что переговоры с лидерами протеста идут медленно. Он уточнил, что рассматривается «много вариантов», так как военные и протестные лидеры спорят о деталях плана перехода.

Ранее представитель руководства главного оппозиционного объединения «Силы за свободу и перемены» Сатиа Ахмед аль-Хаж заявил, что его сторонники хотят превратить Судан в парламентскую республику с расширенными полномочиями правительства и парламента на переходный период.