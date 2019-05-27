Киев, 27 мая. Вернувшийся в Украину бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, как он вместе с действующим президентом Владимиром Зеленским разыгрывал певца Святослава Вакарчука.

По словам Коломойского, это произошло в 2017 году, когда нынешний глава государства работал в студии «Квартал 95». Бизнесмен уточнил, что вместе с Зеленским провел вечер за столом, употребляя алкогольные напитки. Коломойский рассказал, как напился с Зеленским и разыграл Вакарчука.

Как пишет издание «Украинская правда», бизнесмен и шоумен решили позвонить лидеру группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку ночью. Они задали артисту вопрос, поддержит ли он Зеленского, если тот будет баллотироваться в президенты.

«Помню, звонили Вакарчуку и спрашивали: «Ты поддерживаешь Зеленского или нет?», смеялись», — рассказал Коломойский.

Певец ответил, что «не думал в этом направлении».

Ранее Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского. Бизнесмен подчеркнул, что консультации по определенным вопросам — это максимум, на что он готов. По мнению предпринимателя, Зеленский «взвалил себе на плечи большой груз», но он должен справиться со всеми задачами.

Также Коломойский назвал Зеленского «символом смены поколений». Зеленский в интервью BBC Newsnight опроверг заявления, что он является ставленником Коломойского. Шоумен подчеркнул, что все эти домыслы — «неправда».

Напомним, 21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента страны. По итогам обработки всех бюллетеней кандидат от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский одержал победу. За него свои голоса отдали более 73% украинцев. За действующего главу Украины Петра Порошенко проголосовали более 24% избирателей.

Известный политик, депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал о том, что придется сделать Зеленскому в первую очередь, чтобы начать восстановление Украины. По его словам, необходимо прекратить антироссийские действия, завершить украинизировать страну и начать переговоры с представителями Донецка и Луганска. Эксперт подчеркнул, что у новоизбранного президента пока есть кредит доверия, поэтому необходимо незамедлительно начать решать проблемы.