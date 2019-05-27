Донбасс сегодня: в ДНР объяснили, почему Киев бросил на убой ДРГ, ВСУ косят инфекции

Донбасс, 27 мая. ВСУ ведут обстрелы ДНР из тяжелых минометов, пригород Луганска под ударами противотанковых гранатометов. Безсонов пояснил мотивы командующего ООС по заброске диверсантов в Донецк. Украинскую армию продолжают косить корь и краснуха. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки на Донбассе зафиксировано семь обстрелов со стороны украинских войск четырех населенных пунктов, сообщают представительства Донецкой и Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК)

По Донецку и окрестностям Вооруженные силы Украины били из тяжелых 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. На Мариупольском направлении обороны ДНР применялись гранатометы, орудия боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

В ЛНР поселок Веселая Гора под Луганском попал под обстрел ручных противотанковых гранатометов. Информация о разрушениях гражданской инфраструктуры и пострадавших мирных жителях не поступала.

В то же время официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинская сторона продолжает наращивать силы и средства у линии соприкосновения. К примеру, в прифронтовом поселке Золотое-4 украинские подразделения разместили два БТР-60 прямо в жилых кварталах.

В ДНР объяснили мотивы Сирского, отправившего на убой ДРГ

Официальный представитель Народной милиции ДНР майор Даниил Безсонов назвал «псами в генеральских погонах» нынешнее руководство силовой операции Киева и разъяснил мотивы, которыми руководствовался новый командующий ООС Александр Сирский при планировании операции украинской ДРГ в ДНР.

Напомним, что 22 мая военные Народной милиции ДНР и сотрудники министерства госбезопасности республики взяли в плен восемь украинских диверсантов, планировавших осуществить ряд диверсий на территории ДНР, в том числе против сотрудников миссии ОБСЕ. Так вот, по данным дончан, планированием операции занимался лично новый командующий ООС Сирский. На этот шаг, по мнению офицеров Народной милиции ДНР, его толкнуло отсутствие авторитета среди личного состава Объединенных сил. За Сирским тянется шлейф многочисленных потерь украинских солдат в Иловайском котле и Дебальцево.

Но операция не удалась, и новый командующий ООС лишь пополнил череду военных неудач, назначив при этом крайних в виде командующего оперативно-тактической группировки войск «Север» и командиры 53-й бригады ВСУ.

Украинские бойцы продолжают гибнуть из-за неосторожного обращения с боеприпасами

Война на Донбассе идет уже более 5 лет, а украинские военнослужащие продолжают пополнять ряды безвозвратных потерь из-за несоблюдения элементарных правил обращения с оружием и боеприпасами. Пресс-офицер армейского корпуса ЛНР Иван Филипоненко рассказал о гибели военнослужащего 30-й механизированной бригады ВСУ по причине неосторожного обращения с гранатой РГД-5.

Стоит отметить, что по данным военных ЛНР смерть бойца скрывается командованием бригады не только от вышестоящего руководства, но и от родственников погибшего. Не исключено, что потеря будет представлена со временем как результат обстрела противника.

ВСУ косит корь и краснуха

Более сотни военнослужащих 10-й горно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии поступили в мае в больницы Попаснянского и Станично-Луганского района Луганской области с диагнозами «корь» и «краснуха», сообщает военный спикер ЛНР Иван Филипоненко.

Как утверждает представитель ЛНР, причиной тому является отсутствие должных условий проживания личного состава и отсутствие профилактических мероприятий по предупреждению заболеваемости в бригадах. Данная ситуация грозит вспышкой эпидемии и среди гражданского населения области.