Названы пять вредных для похудения привычек

Москва, 27 мая. Процесс похудения вызывает стресс и становится причиной раздражительности, особенно если вес никак не хочет уходить. Многие оправдывают неудачу плохой наследственностью, однако настоящая причина кроется в пяти вредных привычках.

Первой вредной привычкой, мешающей похудению, является чрезмерное употребление хлеба. Желающим похудеть стоит помнить, что хлеб – не только всему голова, но также и углеводный продукт. Стоит отказаться от привычки заедать все блюда хлебом, и вес сдвинется с мертвой точки.

Еще одна вредная привычка – злоупотребление перекусами. Для многих чаепитие является ежедневной традицией, при этом чай зачастую пьют вприкуску со сладостями. Избыток сахара ведет к прибавлению веса.

Кроме того, для эффективного похудения стоит отказаться от просмотра фильмов, новостей и другой информации во время приема пищи. Из-за того, что человек не сосредоточен на еде, он не контролирует количество съеденной пищи.

Также важно хорошо высыпаться – не выспавшийся человек стремится восполнить нехватку энергии пищей. Этой неизбежно приводит к лишним килограммам. Кроме того, вредной привычкой является потребление «запретной еды». С детства кажется, что конфеты – нечто недосягаемое. Важно научиться наслаждаться любой едой, а не только вредной, пишет Planet today.

Ранее диетологи назвали причины, из-за которых возникает острое желание съесть нездоровую пищу. По словам экспертов, несбалансированное питание — главная причина тяги к фастфуду.