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Шесть моряков арестованного в Стамбуле сухогруза вернулись в Ростовскую область

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Шесть моряков арестованного в Стамбуле сухогруза вернулись в Ростовскую область

Ростов-на-Дону, 27 мая. Шесть российских моряков, которые практически год находились на арестованном в Стамбуле судне Streamline, на данный момент вернулись в Ростовскую область. Об этом в понедельник рассказал РИА Новости капитан судна Бахман Багиров.

По его словам, в ночь на 27 мая в Ростовскую область прибыли оставшиеся шесть членов экипажа.

Он отметил, что теперь моряки будут ждать, когда подойдет к окончанию процедура продажи судна, которая, по его словам, может длиться не менее 12 месяцев.

Багиров уточнил, что адвокат в Турции сейчас занимается этим делом.

Как сообщала «Газета.Ru», судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону на ремонт в Турцию, было арестовано в июне прошлого года за долги его экс-владельца​​​. Юристы фирмы-судовладельца Akca Shipping требуют снять арест с судна и разрешить ему следовать на ремонт в стамбульский док, а российский экипаж сухогруза требует у судовладельца выплаты задолженности. Моряки два раз за это время объявляли голодовку.

Известно, что задолженность судовладельца перед моряками на сегодняшний день превысила 150 тысяч долларов. Первые судебные слушания по иску судовладельца о снятии ареста с судна прошли 26 февраля, однако были перенесены на 11 июня по причине отсутствия документов о продаже судна, которые потребовал суд.

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Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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