Фильм «Аладдин» возглавил российский прокат в выходные

Москва, 27 мая. Фильм Гая Ричи по мотивам мультфильма студии Disney «Аладдин» возглавил российский прокат по итогам выходных и за первые четыре дня показа в кинотеатрах в РФ собрал 413,5 млн рублей.

Музыкальный фильм вышел на российские экраны 23 мая. Роль Джинна из волшебной лампы исполнил Уилл Смит, Аладдина сыграл актер Мена Массуд, а роль принцессы Жасмин исполнила Наоми Скотт, пишет «Газета.ru».

На втором месте рейтинга проката за прошедшие выходные расположился мультфильм «Тайная жизнь домашних животных — 2» режиссера Криса Рено. Кинолента собрала за три дня показа 150 млн рублей. Третью строчку рейтинга занял фильм «Покемон. Детектив Пикачу». Картина собрала 94,2 млн рублей за выходные. Пикачу в фильме озвучил актер Райан Рейнольдс.

Ранее Уилл Смит рассказал, почему согласился исполнить роль Джинна в новом фильме «Аладдин». Актер отметил, что долго не мог принять решение и сомневался, но прислушался к сыну Джейдену Смиту и согласился.