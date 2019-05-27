ЛНР вычислила сотрудников ВСУ, занимавшихся «телефонным терроризмом» в России

Луганск, 27 мая. Министерство государственной безопасности Луганской народной республики (ЛНР) установило личности украинских военнослужащих, которые занимались «телефонным терроризмом» на территории России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МГБ ЛНР нашли виновных в распространении ложных сообщений о минировании объектов инфраструктуры в России. Уточняется, что это были агенты 74-го центра информационно-психологических операций Сил специальных операций Украины (ВСУ).

«Министерством государственной безопасности Луганской народной республики установлены лица, причастные к проведению акций по дестабилизации социально-политической и экономической ситуации на территории республик Донбасса и Российской Федерации», — констатировали представители ведомства.

Полный список «телефонных террористов» был передан Следственному комитету России. МГБ ЛНР располагает доказательствами причастности агентов ВСУ к ложным минированиям объектов инфраструктуры.

В 2017 году после волны ложных сообщений о минировании в России было ужесточено наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы. Эти преступления в первую очередь направлены на дестабилизацию ситуации на территории страны. В силовых структурах РФ констатировали, что звонки с угрозами в основном поступали с территории Украины.

«Телефонные террористы» действуют в стране по настоящее время. Так, на электронную почту петербургского рынка «Юнона» в конце апреля поступило сообщение о якобы минировании объекта. Однако взрывчатых веществ и взрывных устройств не было обнаружено.