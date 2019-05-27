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Экономика

Курс биткойна достиг максимальной отметки с мая 2018 года

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Курс биткойна достиг максимальной отметки с мая 2018 года

Москва, 27 мая. Курс биткойна достиг максимальной отметки с мая прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов CoinDesk.

По имеющимся данным, курс криптовалюты вырос в ходе торгов на 2,1% и составил 8846 долларов. В последний раз биткоин торговался на таком уровне более года назад — 11 мая 2018 года. За последние несколько месяцев курс криптовалюты вырос на 159%.

Ранее экономисты объяснили, с чем может быть связан рост биткоина.

Напомним, 25 мая курс доллара упал на 38 копеек — до 64,47 руб., а курс евро — на 26 копеек (72,25 руб.). Как сообщала «Свободная пресса», прогнозы аналитиков на июнь-август крайне сдержанные. Так, группа аналитиков FxPro напоминает, что российский рубль очень часто начинает лето на позитивной ноте, однако в какой-то момент происходит перелом.

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Автор: Сергей Петров
Источник: CoinDesk
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