Верка Сердючка рассказала о тайном желании Насти Каменских

Киев, 21 мая. Украинский артист Андрей Данилко, известный благодаря своему сценическому образу проводницы Верки Сердючки рассказал, что перед свадьбой с Потапом Настя Каменских призналась, что хочет детей.

Напомним, рэпер и певица долгое время крутили тайный роман, но 23 мая наконец связали себя узами брака. Свадьбу уже назвали событием года в украинском шоу-бизнесе. На празднике Настя появилась в платье с откровенным декольте. Отмечали свадьбу в элитном итальянском ресторане Fabius под Киевом. Гостей накормили хрустящими осьминогами, фуа-гра, камчатским крабом. По данным СМИ, стоимость одного банкета обошлась почти в семь млн рублей.

Сердючка выступила уже в финале вечера. По словам Данилко, это было желание Насти.

«Да и это уже скорее традиция: на нормальной тусовке должна петь Сердючка — не двойник какой-то», — подчеркнул артист.

При этом он добавил, что выступал бесплатно.

«Никогда бы не взял с них деньги. Тут даже дело не в подарке, а в том, что люди ищут эмоции, хорошее настроение», — пояснил он.

Данилко отметил, что после замужества Настя не собирается меньше выступать, хотя хочет детей.

«Когда мы в перерывах между съемками (шоу X-Factor) болтали, Настя говорила, что ей хочется деток. И это естественное желание», — добавил он.

Артист признал, что совмещать нормальную жизнь и успешную карьеру получается не у всех и не всегда.

«Надеюсь, ребята смогут», — заключил он в интервью изданию StarHit.

Как сообщал ранее портал «Утро», на звездную свадьба Сердючка заскочила прямиком с Евровидения на праздник заскочила сама Верка Сердючка. Во время исполнения песни «Мама» проводница даже устроила стриптиз с одним из гостей.

В соцсетях союз Потапа и Насти вызвал бурное обсуждение. Многие юзеры вспомнили, что сначала они были чуть ли не заклятыми врагами. Возмущение других вызвало то, что Каменских увела Потапенко из семьи (продюсер развелся со своей женой Ириной Горовой в 2016 году, в этом браке у него родился сын Андрей. Сейчас ему 10 лет. — Прим. ФАН).

В день свадьбы Потап и Настя презентовали клип на песню «Константа». В новом видео они предстали в свадебных нарядах и откровенно рассказали, почему долгое время скрывали свои чувства.