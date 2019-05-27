Самара, 27 мая. Компания «АвтоВАЗ» в срочном порядке отзывает свежие модели Lada XRay Cross. Предписание разослано всем руководителям дилерской сети Lada.

Как рассказали источники, «АвтоВАЗ» массово отзывает Lada XRay в России, компания акцентировала внимание на том, что процедуру нужно провести оперативно. Машины в дилерские центры должны доставлять на эвакуаторе. Сколько именно машин будут отозваны, пока не сообщается.

Как сообщает портал CarsGuru.net, производитель планирует заменить промежуточный рулевой вал Lada XRay Cross. Ранее в Сети появились фотографии с демонстрацией дефектного узла на автомобиле, который сломался в нескольких местах сварки. Владелец рассказал, что купил машину в апреле. Он проехал на ней всего 1,35 тысячи километров. Как уточнил автолюбитель, из-за неисправности рулевого управления он чуть не попал в серьезную аварию, поскольку руль перестал корректно реагировать.

Как объяснили специалисты, XRay Cross получил новый редукторный электрический усилитель от компании «Автоэлектроника». Аналогичные детали используются в Lada Vesta.

Отметим, что внешне «кросс-версия» отличается от обычной LADA XRay внедорожным обвесом, а также 17-дюймовыми колесами. Дорожный просвет новинки составляет 215 мм. Конструкторы оснастили автомобиль задними дисковыми тормозами и усиленным подрамником.

Первые экземпляры LADA XRay Сross поступили к дилерам в октябре 2018 года.

В июне 2018 года «АвтоВАЗ» отозвал почти 39 тысяч автомобилей Lada 4х4. Речь шла о партии машин, произведенных с июня 2017 года по лето 2018 года. В качестве причины отзыва указывали «возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески».

Автопроизводитель пообещал проинформировать владельцев машин, которые должны быть отозваны, что им следует обратиться в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. В подпадающие под отзыв автомобили установили дополнительные хомуты крепления жгута, а также произвели осмотр изоляции проводов на предмет ее целостности. Все ремонтные работы были бесплатными для владельцев автомобилей.