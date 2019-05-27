Поклонская рассказала, как спаслась от покушений на свою жизнь

Москва, 27 мая. Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская вспомнила о самых страшных покушениях на свою жизнь во время работы на полуострове и рассказала, как ей удалось спастись.

Об этом политик рассказала в книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст», которую написала вместе со своим мужем Иваном Соловьевым. По словам Поклонской, с самым страшным покушением она столкнулась около пяти лет назад.

«Под здание прокуратуры Республики Крым установили взрывчатку. Этот человек осужден уже. Его наняли люди из украинской власти», — пояснила депутат в беседе с KP.ru.

Еще одно покушение на Поклонскую было совершено после открытия бюста императору Николаю Второму. По словам депутата, автомобиль, в котором она возвращалась из Ливадийского дворца, попытались сбить.

«Она (машина) должна была перевернуться и упасть с обрыва. Это было на участке серпантина», — отметила Поклонская.

Как добавила экс-прокурор, тогда от смерти ее спасло то, что машина, в которой она ехала, была бронированной и поэтому очень тяжелой, сбить ее с дороги не удалось.

Ранее бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, как ее попытались отравить бандиты крымской преступной группировки «Башмаки». По словам Поклонской, инцидент произошел в 2010 году.

Депутат пояснила, что выступала государственным обвинителем по делу «Башмаков», и в ее адрес поступали угрозы. Однажды бандиты отравили воду в ее номере, Поклонскую спасли врачи.