Россия вошла в топ-5 стран по уровню уважения к учителям
Москва, 27 мая. Благотворительная организация Varkey Foundation провела исследование, по итогам которого составила рейтинг стран по уровню уважения к учителям.
По данным исследования Global Teacher Status Index, больше всего учителей уважают в Китае. На втором месте по уровню уважения учителей оказалась Малайзия. Замыкает тройку стран, где к учителям относятся с наибольшим уважением, Тайвань.
Россия расположилась на четвертой строчке рейтинга по уровню уважения к учителям. Следом за Россией расположилась Индонезия. Кроме того, в рейтинг попали Южная Корея, Турция, Индия, Канада и Великобритания, пишет НСН.
Most respect for teachers, 2018— The Spectator Index (@spectatorindex) May 25, 2019
1. China
2. Malaysia
3. Taiwan
4. Russia
5. Indonesia
6. S Korea
7. Turkey
8. India
11. Canada
13. UK
16. US
18. Japan
19. Egypt
20. France
21. Germany
23. Portugal
24. Netherlands
27. Spain
31. Argentina
33. Italy
34. Israel
35. Brazil
(Varkey)
Ранее глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева объяснила, как связана травля учителей с буллингом в школах. Травля учителей и буллинг в российских школах являются звеньями одной цепи, такие явления приводят к ненужному напряжению, заявила Васильева.
Глава Минпросвещения РФ напомнила об инциденте в Барнауле, где учитель была вынуждена уволиться из-за фотографии в купальнике в соцсетях. Васильева подчеркнула, что учителя могут также общаться и вести соцсети, как и другие люди.