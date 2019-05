Россия вошла в топ-5 стран по уровню уважения к учителям

Москва, 27 мая. Благотворительная организация Varkey Foundation провела исследование, по итогам которого составила рейтинг стран по уровню уважения к учителям.

По данным исследования Global Teacher Status Index, больше всего учителей уважают в Китае. На втором месте по уровню уважения учителей оказалась Малайзия. Замыкает тройку стран, где к учителям относятся с наибольшим уважением, Тайвань.

Россия расположилась на четвертой строчке рейтинга по уровню уважения к учителям. Следом за Россией расположилась Индонезия. Кроме того, в рейтинг попали Южная Корея, Турция, Индия, Канада и Великобритания, пишет НСН.

Most respect for teachers, 2018



1. China

2. Malaysia

3. Taiwan



4. Russia

5. Indonesia

6. S Korea

7. Turkey

8. India

11. Canada

13. UK

16. US

18. Japan

19. Egypt

20. France

21. Germany

23. Portugal

24. Netherlands

27. Spain

31. Argentina

33. Italy

34. Israel

35. Brazil



(Varkey)