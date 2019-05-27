Россия вошла в топ-5 стран по уровню уважения к учителям

Москва, 27 мая. Благотворительная организация Varkey Foundation провела исследование, по итогам которого составила рейтинг стран по уровню уважения к учителям.

По данным исследования Global Teacher Status Index, больше всего учителей уважают в Китае. На втором месте по уровню уважения учителей оказалась Малайзия. Замыкает тройку стран, где к учителям относятся с наибольшим уважением, Тайвань.

Россия расположилась на четвертой строчке рейтинга по уровню уважения к учителям. Следом за Россией расположилась Индонезия. Кроме того, в рейтинг попали Южная Корея, Турция, Индия, Канада и Великобритания, пишет НСН.

Most respect for teachers, 2018



1. China

2. Malaysia

3. Taiwan



4. Russia

5. Indonesia

6. S Korea

7. Turkey

8. India

11. Canada

13. UK

16. US

18. Japan

19. Egypt

20. France

21. Germany

23. Portugal

24. Netherlands

27. Spain

31. Argentina

33. Italy

34. Israel

35. Brazil



(Varkey) — The Spectator Index (@spectatorindex) May 25, 2019

Ранее глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева объяснила, как связана травля учителей с буллингом в школах. Травля учителей и буллинг в российских школах являются звеньями одной цепи, такие явления приводят к ненужному напряжению, заявила Васильева.

Глава Минпросвещения РФ напомнила об инциденте в Барнауле, где учитель была вынуждена уволиться из-за фотографии в купальнике в соцсетях. Васильева подчеркнула, что учителя могут также общаться и вести соцсети, как и другие люди.