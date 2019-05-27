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Россия вошла в топ-5 стран по уровню уважения к учителям

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Россия вошла в топ-5 стран по уровню уважения к учителям

Москва, 27 мая. Благотворительная организация Varkey Foundation провела исследование, по итогам которого составила рейтинг стран по уровню уважения к учителям.

По данным исследования Global Teacher Status Index, больше всего учителей уважают в Китае. На втором месте по уровню уважения учителей оказалась Малайзия. Замыкает тройку стран, где к учителям относятся с наибольшим уважением, Тайвань.

Россия расположилась на четвертой строчке рейтинга по уровню уважения к учителям. Следом за Россией расположилась Индонезия. Кроме того, в рейтинг попали Южная Корея, Турция, Индия, Канада и Великобритания, пишет НСН.

Ранее глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева объяснила, как связана травля учителей с буллингом в школах. Травля учителей и буллинг в российских школах являются звеньями одной цепи, такие явления приводят к ненужному напряжению, заявила Васильева.

Глава Минпросвещения РФ напомнила об инциденте в Барнауле, где учитель была вынуждена уволиться из-за фотографии в купальнике в соцсетях. Васильева подчеркнула, что учителя могут также общаться и вести соцсети, как и другие люди.

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Автор: Сергей Петров
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