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Коломойский «кошмарит» МВФ и Федрезерв дефолтом Украины

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Коломойский «кошмарит МВФ и Федрезерв дефолтом Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойский, которого не без оснований называют одним из главных бенефициаров победы Владимира Зеленского на выборах президента «незалежной», призвал своего протеже объявить дефолт. И ведь, что интересно, не в приватном порядке, с глазу на глаз, призвал, а в своем большом интервью, которое опубликовала влиятельнейшая британская газета The Financial Times. 

Это означает или гигантскую проплаченность данной публикации, или объявление лондонским Сити войны Федрезерву США и МВФ, опекающим Киев, или — что вовсе не исключено — то и другое вместе.

Сами по себе мотивировки Игоря Валерьевича особым изыском не блещут и сводятся, по сути, всего к трем основным пунктам: 

а) чем «незалежная» хуже Греции и Аргентины, которые живут в ситуации реструктурированного дефолта, причем Аргентина — уже не первый раз?
б) выполнение требований МВФ «утомляет» и делает нищим народ Украины, оно уже привело к краху Петра Порошенко, а может привести к «рейтингу поддержки» на уровне 5—6% с нынешних 73% и самого Владимира Зеленского;
в) поскольку США и Европа постоянно использовали Украину как «таран» против России, они и должны платить за это — хотя бы через полное списание украинских долгов: «Это ваша игра, ваша геополитика».

Тут, казалось бы, самое время позлорадствовать и напомнить чиновникам МВФ о судьбе трехмиллиардного российского долга Украины, после отказа обслуживать который официальному Киеву разрешили, как ни в чем не бывало, продолжать сотрудничество с МВФ и получать от него новые многомиллиардные транши. Мол, «за что боролись, на то и напоролись», «бумеранг вернулся» и так далее, — но делать это, по целому ряду причин, нет никакого смысла.

Почему?

Коломойский «кошмарит МВФ и Федрезерв дефолтом Украины

Кому выгодно?

Прежде всего, потому что подобная эскапада со стороны Коломойского вовсе не предполагает обязательности ее выполнения Зеленским. Скорее даже, наоборот — это прекрасный повод продемонстрировать Украине и миру, что в лице нового президента они имеют самостоятельного и ответственного политика, а не марионетку конкретного олигарха: даже с личным адвокатом этого самого олигарха Андреем Богданом во главе президентской администрации.

Кроме того, не надо забывать о том стесненном финансовом положении, в котором находится сегодня украинская казна, и о необходимости в самое ближайшее время осуществить серьезные выплаты по долгам — почти 5,5 млрд долл. до конца 2019 года. Это затруднительно и даже невозможно сделать без получения траншей МВФ, представители которого недавно покинули территорию «незалежной» под предлогом отсутствия политической определенности, так и не решив вопрос с очередным траншем. 

Согласитесь, «поддавить», пошантажировать Кристин Лагард и Ко в такой ситуации сам бог велел. Особенно — с учетом того, что лично Коломойский активно претендует на 2 млрд долл. бюджетных денег по делу о национализации «Приватбанка», а откуда они возьмутся в казне? Тут уж приходится выбирать: или транши от МВФ, или дефолт — это, наверное, последнему ежу понятно.

И, наконец, внешний долг Украины, государственный и гарантированный государством, сейчас составляет около 76,3 млрд долл. Сумма не то чтобы гигантская, но, с учетом «напряженки» нынешней глобальной финансово-экономической ситуации, любые непредвиденные манипуляции с ней могут оказаться тем самым «камешком, который стронет лавину».

Кому это нужно и выгодно? Прежде всего, тем, кто играет против доллара ФРС США на стороне золота и альтернативных мировых валют. А к таким игрокам сегодня относятся и упомянутый выше лондонский Сити, и Китай, и Евросоюз, и Россия, и даже нефтяные монархии Персидского залива. Какими боками к ним причастен лично Коломойский и те финансовые структуры, которые за ним стоят, — можно только догадываться, но и без точной «разблюдовки» этот паззл складывается влегкую. 

Коломойский «кошмарит МВФ и Федрезерв дефолтом Украины

Но если предположить, что не бывает дыма без огня, то реализация официальным Киевом предложения Коломойского действительно может привести к глобальному «финансовому Чернобылю». В полном соответствии с рецептом покойного Збигнева Бжезинского: «Против Америки, за счет Америки и на развалинах Америки». 

Хотя нет, этот мудрый поляк, по некоторым сведениям родившийся в украинском Харькове, что-то подобное говорил вовсе не про США, а про Россию. Но не пропадать же хорошему совету только из-за того, что кто-то не сумел реализовать его на практике?

Ведь, как известно из спортивного фольклора, не забиваешь ты — забивают тебе.

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Автор: Олег Щукин
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