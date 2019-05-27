Коломойский «кошмарит» МВФ и Федрезерв дефолтом Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойский, которого не без оснований называют одним из главных бенефициаров победы Владимира Зеленского на выборах президента «незалежной», призвал своего протеже объявить дефолт. И ведь, что интересно, не в приватном порядке, с глазу на глаз, призвал, а в своем большом интервью, которое опубликовала влиятельнейшая британская газета The Financial Times.

Это означает или гигантскую проплаченность данной публикации, или объявление лондонским Сити войны Федрезерву США и МВФ, опекающим Киев, или — что вовсе не исключено — то и другое вместе.

Сами по себе мотивировки Игоря Валерьевича особым изыском не блещут и сводятся, по сути, всего к трем основным пунктам:

а) чем «незалежная» хуже Греции и Аргентины, которые живут в ситуации реструктурированного дефолта, причем Аргентина — уже не первый раз?

б) выполнение требований МВФ «утомляет» и делает нищим народ Украины, оно уже привело к краху Петра Порошенко, а может привести к «рейтингу поддержки» на уровне 5—6% с нынешних 73% и самого Владимира Зеленского;

в) поскольку США и Европа постоянно использовали Украину как «таран» против России, они и должны платить за это — хотя бы через полное списание украинских долгов: «Это ваша игра, ваша геополитика».

Тут, казалось бы, самое время позлорадствовать и напомнить чиновникам МВФ о судьбе трехмиллиардного российского долга Украины, после отказа обслуживать который официальному Киеву разрешили, как ни в чем не бывало, продолжать сотрудничество с МВФ и получать от него новые многомиллиардные транши. Мол, «за что боролись, на то и напоролись», «бумеранг вернулся» и так далее, — но делать это, по целому ряду причин, нет никакого смысла.

Почему?

Кому выгодно?

Прежде всего, потому что подобная эскапада со стороны Коломойского вовсе не предполагает обязательности ее выполнения Зеленским. Скорее даже, наоборот — это прекрасный повод продемонстрировать Украине и миру, что в лице нового президента они имеют самостоятельного и ответственного политика, а не марионетку конкретного олигарха: даже с личным адвокатом этого самого олигарха Андреем Богданом во главе президентской администрации.

Кроме того, не надо забывать о том стесненном финансовом положении, в котором находится сегодня украинская казна, и о необходимости в самое ближайшее время осуществить серьезные выплаты по долгам — почти 5,5 млрд долл. до конца 2019 года. Это затруднительно и даже невозможно сделать без получения траншей МВФ, представители которого недавно покинули территорию «незалежной» под предлогом отсутствия политической определенности, так и не решив вопрос с очередным траншем.

Согласитесь, «поддавить», пошантажировать Кристин Лагард и Ко в такой ситуации сам бог велел. Особенно — с учетом того, что лично Коломойский активно претендует на 2 млрд долл. бюджетных денег по делу о национализации «Приватбанка», а откуда они возьмутся в казне? Тут уж приходится выбирать: или транши от МВФ, или дефолт — это, наверное, последнему ежу понятно.

И, наконец, внешний долг Украины, государственный и гарантированный государством, сейчас составляет около 76,3 млрд долл. Сумма не то чтобы гигантская, но, с учетом «напряженки» нынешней глобальной финансово-экономической ситуации, любые непредвиденные манипуляции с ней могут оказаться тем самым «камешком, который стронет лавину».

Кому это нужно и выгодно? Прежде всего, тем, кто играет против доллара ФРС США на стороне золота и альтернативных мировых валют. А к таким игрокам сегодня относятся и упомянутый выше лондонский Сити, и Китай, и Евросоюз, и Россия, и даже нефтяные монархии Персидского залива. Какими боками к ним причастен лично Коломойский и те финансовые структуры, которые за ним стоят, — можно только догадываться, но и без точной «разблюдовки» этот паззл складывается влегкую.

Но если предположить, что не бывает дыма без огня, то реализация официальным Киевом предложения Коломойского действительно может привести к глобальному «финансовому Чернобылю». В полном соответствии с рецептом покойного Збигнева Бжезинского: «Против Америки, за счет Америки и на развалинах Америки».

Хотя нет, этот мудрый поляк, по некоторым сведениям родившийся в украинском Харькове, что-то подобное говорил вовсе не про США, а про Россию. Но не пропадать же хорошему совету только из-за того, что кто-то не сумел реализовать его на практике?

Ведь, как известно из спортивного фольклора, не забиваешь ты — забивают тебе.