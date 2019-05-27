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ФАН-ТВ

К памятнику Петру Первому возложили цветы в Петербурге. ФАН-ТВ

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Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому на Сенатской площади состоялась в день основания Санкт-Петербурга 27 мая. В культурной программе мероприятия участвовали военный оркестр штаба Западного военного округа и хор Государственной академической капеллы. В церемонии возложения цветов к Медному всаднику присутствовали члены правительства города, депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга и почетные граждане города. По окончании церемонии возложения цветов по Адмиралтейской набережной торжественным маршем прошли Рота Почетного караула.

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Автор: Сергей Петров
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