К памятнику Петру Первому возложили цветы в Петербурге. ФАН-ТВ

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому на Сенатской площади состоялась в день основания Санкт-Петербурга 27 мая. В культурной программе мероприятия участвовали военный оркестр штаба Западного военного округа и хор Государственной академической капеллы. В церемонии возложения цветов к Медному всаднику присутствовали члены правительства города, депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга и почетные граждане города. По окончании церемонии возложения цветов по Адмиралтейской набережной торжественным маршем прошли Рота Почетного караула.