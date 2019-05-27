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Военные РФ в Сирии за сутки зафиксировали 15 нарушений в Латакии и Хаме

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Военные РФ в Сирии за сутки зафиксировали 15 нарушений в Латакии и Хаме

Дамаск, 27 мая. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали 15 нарушений режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике, турецкие — аналогичное количество. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в понедельник на сайте военного ведомства.

Отмечается, что российской стороной было зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях Латакия и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — 2, Хама — 13», — говорится в документе. 

В ведомстве также отметили, что на протяжении суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в провинции Хама.

Ранее российские военные зафиксировали 14 случаев стрельбы в Сирии за сутки.

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Автор: Сергей Петров
Источник: Пресс-служба Минобороны России
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