Голодный пастух в Забайкалье сжег 600 гектаров леса

Чита, 27 мая. Голодный пастух в Забайкальском крае развел костер в поле, чтобы разогреть еду. Огонь уничтожил 600 гектаров леса, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД России, пожар произошел вблизи села Урлук. Следователи опросили очевидцев инцидента.

«Установлено, что 43-летний местный житель пас скот и в поле разжег костер, чтобы приготовить себе пищу», — сообщили в МВД России.

Из-за сильного ветра разгорелась трава, огонь моментально охватил поле и перекинулся на лесной массив. В результате пожара было уничтожено 600 гектаров леса. По слова официального представителя МВД России, мужчина не смог потушить огонь самостоятельно и никому не сообщил о пожаре. Пастуха уже доставили в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает RT.

В начале из-за сильного ветра и перехода степных палов в семи муниципальных образованиях Забайкалья произошли пожары. Огонь уничтожил более сотни домов, среди потерпевших — около 400 человек. При пожарах ожоги различной степени тяжести получили 29 человек, сгорели десятки хозяйственных построек и автомобилей. Ранее сообщалось, что правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда на обеспечение жильем пострадавших от пожаров жителей Забайкалья.