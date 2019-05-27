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Зеленский призвал депутатов не превращать Раду в площадку для пиара

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Зеленский призвал депутатов не превращать Раду в площадку для пиара

Киев, 27 мая. Президент Украины Владимир Зеленский попросил депутатов Рады не превращать трибуну парламента в площадку для предвыборного пиара. Призыв новый глава страны опубликовал на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что несмотря на то, что деятельность депутатов «почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады», у них все равно есть шанс «хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии».

Для этого, по его мнению, от них много не требуется: для начала нужно всего лишь начать голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны специалистами Украины и Запада.

«Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна», — возмутился президент.

Напомним, сразу после своего официального вступления в должность главы государства, Зеленский объявил о том, что распустит Раду и в тот же день подписал указ об этом, назначив досрочные парламентские выборы на 21 июля.

Спикер Рады Андрей Парубий назвал указ Зеленского «неуважением конституции», а также предупредил, что это «заведет воюющую страну в конституционный кризис». Он напомнил, что правящая коалиция Рады перестала существовать 17 мая, когда из нее вышла партия «Народный фронт». Формирование новой коалиции занимает 30 дней, и сейчас Рада как раз находится в стадии ее формирования.

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Автор: Игорь Федоров
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