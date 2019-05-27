Поклонская рассказала о первых ухажерах и встрече с мужем

Москва, 27 мая. Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская выпустила новую книгу, в которой рассказала о встрече с мужем адвокатом Иваном Соловьевым и первых поклонниках. Книгу Поклонская написала в соавторстве с супругом.

Как рассказали Поклонская и Соловьев, их первая встреча произошла в прокуратуре в 2015 году, когда в Крым привезли мироточащую икону Святого государя Николая Второго. Вечером Поклонская, которая на тот момент была прокурором Крыма, пригласила делегатов в гости к своим родителям в село Уютное.

«Мама пожарила барабульку, мы с папой сидели под виноградом, беседовали, пробовали местное вино. Большими друзьями расстались. Я думал, что не скоро еще раз попаду в Крым и не увижу замечательных людей этих. <…> Сегодня они стали моей семьей», — поделился воспоминаниями с KP.ru Соловьев.

Как отметили супруги, несмотря на то, что не афишировали отношений, скрыть их они тоже не пытались. О замужестве Поклонской, по словам Соловьева, широко известно стало после того, как она появилась с обручальным кольцом на пленарном заседании, и это заметили фотографы.

Также в новой книге Поклонская вспомнила о своих первых ухажерах и о сложных отношениях, через которые ей пришлось пройти в юные годы. По словам депутата, одно время за ней ухаживал молодой человек на 10 лет старше. Поклонская ему взаимностью не отвечала, и мужчина начал угрожать ей, заявлять, что сведет счеты с жизнью.

«Ни угрозы с его стороны, ни угрозы самоубийством — ничего на меня не подействовало. В том возрасте, когда я была совсем юной, только-только складывался характер. Я через это прошла и получила хорошую закалку», — отметила депутат.

Ранее стало известно, что книгу Поклонской «Крымская весна: до и после. История из первых уст» запретили на Украине. По словам депутата, украинские власти внесли книгу в список запрещенных изданий, пытаясь скрыть правду о событиях на полуострове.