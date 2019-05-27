Волочкова назвала свои главные недостатки

Москва, 27 мая. Известная российская балерина и певица Анастасия Волочкова встретилась с одним из своих крымских друзей, который считает, что у артистки есть два недостатка: чрезмерная открытость и доверчивость. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Сегодня вечером у нас был наш добрый крымский друг Марк Владимирович… Марк всегда говорит, что у меня есть очень большой недостаток — это моя чрезмерная доверчивость и открытость», — отметила отечественная балерина.

Артистка выразила надежду, что это «самый большой» ее изъян, а также призналась, что очень дорожит «многолетней дружбой» со своим крымским приятелем.

Ранее Волочкова рассказала, сколько составляет длина ее шпагата. Она отметила, что длина этого гимнастического элемента в ее арсенале — «уже определенная мера». Впрочем, вариантов поклонников она не стала дожидаться, а сообщила, что ее шпагат равен 2,20 метра. Волочкова также напомнила, что эстрадная исполнительница Алла Пугачева назвала ее «королевой шпагата».

Артистка очень часто выкладывает фотографии в своем Instagram-аккаунте. При этом в большинстве случаев артистка запечатлена на снимках сидящей на шпагате.