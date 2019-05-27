Журавко рассказал о катастрофических последствиях для Украины в случае дефолта

Украинцы не смогут выжить, если Киев объявит дефолт и откажется платить долги МВФ, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

«МВФ не может являться партнером Украины, потому что он финансовый доктор. Этот финансовый доктор лечит нас четыре с половиной года. В результате этого мы полностью убили экономику, мы в безнадежной долговой яме, а значит доктор — шарлатан», — сказал парламентарий, его слова приводит телеканал «112».

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей также усомнился в эффективности процедуры банкротства страны. По словам политика, Запад не позволит Киеву устроить дефолт и будет дальше использовать его для сдерживания России.

«Если рассматривать вариант дефолта, то банкротить страну надо было раньше. Сегодня данная процедура для Украины будет убийственной. Украине попросту не дадут скатиться в банкротство, потому что до конца государство как бита против России не использовано. И МВФ, и Соединенным Штатам банкротство Украины пока что невыгодно», — рассуждает бывший депутат Рады.

По его мнению, США заинтересованы в продолжении войны на юго-востоке Украины.

«В будущем, возможно, у Коломойского могут возникнуть проблемы. Но сейчас Америка не допустит банкротства Украины. Но сейчас многие вопросы, связанные с войной и заработком, не решены. Украина до конца не высосана», — продолжает Алексей Журавко.

Экс-парламентарий напомнил, что кредиторы Украины настаивают на открытии земельного рынка. Также он заметил, что разговоры о дефолте велись и раньше, но его до сих пор не случилось.

«Не были приняты поправки в Земельный кодекс о продаже земли. Когда они будут приняты, вот тогда, возможно, Киеву позволят объявить дефолт, чтобы за гроши забрать все ресурсы. Но пока игра еще не закончена. Поэтому вряд ли можно говорить о банкротстве. Давайте вспомним 2014 и 2015 годы, уход Яценюка. Еще тогда говорили, что страна находится на грани банкротства. Но почему-то дефолта не произошло. Значит, кому-то было выгодно содержать Украину, вливать в нее деньги, увеличивать размеры долга. Поэтому пока заявление Коломойского — не более чем пустые слова. В будущем с Украиной может случиться все что угодно: это и раскол, и банкротство, и отъем земель», —перечисляет политический деятель.

Он отметил, что украинцы устали от войны. Если будет объявлен дефолт, то это лишь усилит рост социальной напряженности и приведет к катастрофическим последствиям.